警打右轉燈3秒後「左轉」！18歲騎士撞上倒地　車禍影片曝光

▲警用巡邏車先打右轉燈緩緩靠右，卻突然改變燈號向左轉。（圖／翻攝屏東小鎮資訊臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東市博愛路與成功路口18日上午發生一起車禍事件，屏東警分局崇蘭派出所劉姓警員駕駛巡邏車先打右轉燈，突然改往左轉，與後方18歲陳姓騎士發生擦撞。事後，雙方決定私下和解，警方認定劉員有疏忽，會進行議處。

臉書粉專「屏東小鎮資訊」PO出一段行車紀錄器畫面，一輛巡邏車行經路口時，先打右轉燈靠右，3秒後切回左轉燈，瞬間與後方機車發生擦撞，劉姓員警緊張地下車察看，誤打到倒車檔，將車輛停妥後立刻關心陳男傷勢。

▲網友認為，機車與警車都有違規的地方。（圖／翻攝屏東小鎮資訊臉書）



網友看完紛紛留言，「警察也三寶」、「直接不用打110了」、「鬼之左轉」、「警察也緊張的...不知是手煞沒拉，還是打錯擋」、「機車跨線騎 違規先了」、「警察右轉變左有錯，不過機車路口未減速，還雙黃線超車也有錯」、「三寶遇上跨越雙黃線逆向的三寶」。

對此，警方表示，劉姓員警突然接獲勤務指揮中心臨時派遣勤務，才會將右轉燈改為左轉燈，因此與陳姓騎士發生擦撞，所幸陳男未受傷，僅機車輕微損壞，雙方留下聯絡資訊，達成民事和解。

警方表示，劉員因突然接到變更勤務，才會臨時更改方向燈，導致車禍發生，未來會再加強員警的交安教育，此案確定劉有疏忽，會進行議處。

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