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在家「顧小孩」婆婆就給2.5萬！他爽翻狂謝樂喊讚　網看傻：小孩是誰的？

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▲▼母親、媽媽、母女、母子。（圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲傳統女性可能會為了孩子而辭去工作。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

有些比較傳統的女性生下小孩後，便會選擇辭去原有的工作，在家相夫教子。一名網友表示，之後如果老婆生孩子了，就要請媽媽幫忙在家帶小孩；想不到話才一出，媽媽竟霸氣回應，「你老婆在家顧小孩、整理家裡，買菜、煮飯，我給她一個月2萬5（千元）。」原PO當場開心的致謝，而這段對話也引發網友熱議。

一名已為人夫的網友在「爆廢公社」上發文寫道，他先前向媽媽提到，如果老婆生小孩，就要請母親大人幫忙在家帶小孩；不料原PO話才一出，媽媽竟反問，「你老婆一個月賺多少？」

請繼續往下閱讀...

媽媽得知媳婦月入3萬元後，竟大方表示，「你老婆在家顧小孩、整理家裡，買菜、煮飯，我給她一個月2萬5（千元）。」原PO聽聞後，也開心的大喊，「謝謝媽媽，讚啦。」

▲▼ 老年人,老人,老婆婆,婦人。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO覺得自己的媽媽不是惡婆婆。（示意圖／取自Pixabay）

不少網友看到貼文後，紛紛留言大讚，「媽媽也太好了吧」、「不錯好嗎，我連25000（元）都沒有」、「我會覺得很開心，畢竟賺到的是陪伴小孩成長的時光」；不過也有些網友認為，「蛤！我寧願上班」、「才兩萬五（千元），寧願出去工作然後請保母」、「你答應的事，就自己做！領你媽的2萬5（千元），你在家帶小孩！太太去上班」。

此外，也有不少網友質疑，為何要請媽媽幫忙帶小孩，「可小孩是你們的」、「為什麼小孩不是你照顧」、「自己的小孩自己帶」、「自己生的小孩不自己帶還要媽媽帶」、「你們的孩子為何還要父母帶」。

原PO隨後也透露，他媽媽其實是因為必須管理公司，所以才無暇帶小孩，而妻子目前則是在家裡開的公司上班；他補充道，家裡的支出幾乎都是媽媽在付，並不是可怕的婆婆，且妻子也不必天天煮飯，先前更是每天回娘家吃飯，「不是天下的婆婆都是像魔鬼一樣」。

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