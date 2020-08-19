大家向左游僅牠向右　北海道撈獲怪奇「顛倒」比目魚

▲日本北海道豐浦町於17日上午打撈一隻怪奇比目魚 。（圖／翻攝自facebook／噴火湾とようら観光協会）

記者謝欣辰／綜合報導

日本北海道豐浦町於17日上午打撈到一隻怪奇比目魚，眼睛、牙齒都長在「右邊」，游行方向也與同類不同，大家向左牠向右。當地的觀光協會也在Facebook上分享此事，讓當地居民驚呼，「這是我看過最怪異的魚！」，「不知道跟同類會不會車禍？」

【豊浦町で揚がった”右ヒラメ”が全国ニュースに❗️】 きのう、豊浦沖に仕掛けた網で「右ヒラメ」が揚がりました❗️ ”左ヒラメに右カレイ”と言われ、 通常ヒラメは左側に顔がありますが 右側に顔がある珍しいものです。 きのうは発見したいぶり... 由噴火湾とようら観光協会發佈於 2020年8月17日 星期一

據NHK報導，正常的比目魚當腹部向下時，臉朝左，而這隻「顛倒比目魚」則是朝右，從牙齒和身體的特徵，更加清楚判定。當地漁業研究所稱，只有人工養殖的比目魚比較有可能出現這種狀況，大約萬分之一的機率。

北海道國立水產養殖研究所的教授森森龍成說，「這次比目魚非人工養殖的可能性非常高，是不尋常的現象。」但也有一說那可能是右鰈科「鰈魚」，與比目魚是同目不同科。