【黃寶慧】慧眼看天下／美2020總統大選「拜賀配」川普諷「慢喬」與「假賀」！ 聶建中：對手越厲害川普越憂心，言行也將更瘋狂！

新聞節目中心／綜合報導

美國總統大選民主黨候選人拜登，8月11號宣布了副手人選是加州參議員賀錦麗。她曾經擔任舊金山地方檢察官、加州檢察總長和加州參議員，去年也曾參與民主黨黨內總統候選人初選，同時擁有公職以及選舉經驗，再加上她的亞非裔血統以及女性身分，和拜登「老白男」的形象互補，有分析說賀錦麗是拜登「減分最少」的選擇。不過現任總統川普得知「拜賀配」的消息之後，火力全開，先是批評賀錦麗在初選辯論會上，在種族議題上對拜登咄咄逼人的態度非常不尊重，說她是整個參議院裡面最卑鄙、最可怕、最沒禮貌的人；川普的競選團隊也火速上傳早就準備好的影片，嘲諷兩人是「慢喬」與「假賀」，不會是美國的好選擇。而根據CNN在8月16號最新的民調顯示，川普和拜登的差距逐漸縮小，只差了4%，該如何看接下來的選情？ 淡江大學財金系教授聶建中在《慧眼看天下》節目中表示，川普是一個談判式的商人，很多的話語沒有經過完整的包裝，所有的出發點都是以自己的思考為主，當川普意識到他的對手越厲害，他就會越憂心，也會用更尖銳的字眼、異於常人的行為來反應。以選舉角度來看，賀錦麗的出線，能為拜登吸引有色人種以及女性的票源，確實會讓川普感受到一定的威脅。

拜登若是如願入主白宮，也將會以78歲高齡成為美國史上最年長的總統，難怪他多次提到，自己會是一個「過渡總統」，搭檔的賀錦麗則是非常活躍的55歲，有望成為拜登的後繼者，角逐2024年的總統大選，很有可能成為美國史上第一位女總統。不過，在拜登選擇賀錦麗之前，也曾考慮過許多優秀的女性，包括佛州眾議員戴敏斯(Val Demings)、前國安顧問萊斯（Susan Rice）、加州眾議員巴斯（Karen Bass）、麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）等人，為甚麼最後是由賀錦麗出線？政治大學國關中心研究員嚴震生分析，依美國的選舉文化來看，副總統候選人不能夠有一些黑資料，在關鍵時刻被爆出來拖垮總統選情。而賀錦麗已經參加過民主黨初選，也選過加州參議員和兩次州檢察長，已經被媒體以及黨內外人士檢驗過，沒有不良紀錄，她和拜登已逝的長子──博.拜登，過去還同為司法圈的戰友。雖然賀錦麗在初選時曾經攻擊過拜登，但是拜登不計較，就像前總統老布希曾批評前總統雷根的政策是「巫毒經濟學」，雷根依然選擇老布希做他的副總統一樣。

隨著選舉日逼近，川普可說是動作頻頻，11日接受廣播專訪時向美國民眾喊話，如果自己落選，中國將會掌握美國，那麼「你們就必須去學說中文」！不過2017年中國大陸領導人習近平訪問美國時，川普還特別安排在學習中文的外孫女阿拉貝拉，在到訪的習近平夫婦面前表演背誦三字經及唱中文童謠，現在「恐嚇」選民要去學中文、這番論調有說服力嗎？嚴震生表示，與其關心川普說了甚麼，最主要還是要看選民關心的議題是哪些。從民調顯示，美國選民關心的前三名分別是：新冠肺炎疫情、經濟、境內種族問題，另外8、9月份正值開學季，美國民眾關心孩子是否能如期開學、接受教育。川普主打的「中國大陸議題」並不是最優先，再加上目前共和黨、民主黨都有共識「反中」，所以川普以「反中牌」來做大選前的最後衝刺，能有多少效果還有待評估。

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