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小資女28歲「存款不到兩萬」！網見總資產傻了…專家曝策略：還是要先存緊急預備金

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▲▼錢包,理財,月光族,財務規劃,貧窮,花錢,記帳,家計,小資族。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲存款不到2萬元，到底怎麼辦。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

財經中心／台北報導

該如何規劃儲蓄與理財，一直都是許多年輕人好奇的議題。一名28歲的網友表示，面對要奔3的年紀，突然覺得人生迷惘，工作穩定、月薪最高達4萬2000元，但存款卻剩下不到2萬元，她分享自己的資產狀況後，都讓不少網友傻眼；不過理財專家建議，還是要先存夠3至6個月薪水，作為「緊急預備金」以防萬一。

這名網友在「Dcard」理財版上發文，自己28歲即將「奔3」的年紀，月薪落在35K-42K之間，住在南部，身上無學貸、卡債、車貸等壓力，家裡雙親也不用扶養；在學生時期，家人幫買了儲蓄險，加起來總共約50萬，一部分還在繳納中。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，去年買了房子，家裡有資助一點頭期款，要背30年的貸款，一個月需繳1萬多，另加上她也有牙套、寵物等每月其他開銷也約1萬元左右；她想要理財，也開始訓練記帳，但她只會買美元投資，對於股票完全不懂。

「雖然生活過得去，但我很清楚，現在的我，其實算負債吧。」原PO認為，自己沒有可隨時挪用的預備金，萬一出事了不能上班，就完了，因此她也常常在想「這麼早買房會不會太衝動了？」因此尋求網友們提供建議。

▲▼剩菜,魚竿女,貧窮,窮困。（圖PAKUTASO）

▲買房也要考慮是否擁有承擔房貸的能力。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

文章一出，網友們紛紛表示，「如果過得自在應該還行，比較板上很多人收入超高，吸引太多人來比收入，我怕你會壓力更大，不過你資金的安全性確實有問題，一旦失業，危險性就很大了」、「房貸才一萬很可以啊！你現在要做的是，多去增加自己的能力（進修），這樣才能提升薪水或是跳槽」、「我有房貸儲蓄險還是會額外存錢以防萬一」。

不過，財經專家建議，年輕民眾應要先存夠3至6個月月薪，作為「緊急預備金」，確保發生狀況時能支付；當收到月薪時，將四分之一的薪水轉入理財帳戶，先存夠投資本金，再來談如何理財、如何獲得較高的投資報酬率，並進行定期定額投資，尤其時間就是優勢。

此外，保險也是理財的環節。專家指出，如果已經買房、身扛房貸，那麼就應該要根據不動產總價，適當規劃壽險商品，轉嫁「無法工作」的經濟風險，才不會因遭遇疾病意外後而無法負擔房貸。

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