哥哥4年前「被報失蹤」！　妹進房間打掃…驚見「詭異白骸」傻了

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記者黃心瑀／綜合報導

愛知縣春日井市一棟民宅內在15日時，發現了一具已經「白骨化」的屍體，而根據警方推測，這具骨骸很有可能是原本住在這個家中，卻在4年前被家人通報失蹤、當時已經長達1年以上沒有出現過、71歲的末永壽美男（Sumio Suenaga）。

綜合日媒報導，這起詭異的事件發生在名古屋的愛知縣，末永壽美男69歲的妹妹15日在打掃家中的房間時，意外的發現一具已經「白骨化」的屍體，隨即通報警察前來調查。

據悉，這具骨骸被相信已經在這裡好一段時間，目前其身分、年齡以及性別都還沒有被確認。當地警方指出，末永壽美男跟妹妹和弟弟住在一起，但是卻在4年前被通報失蹤，他的弟弟當時稱「哥哥已經超過一年沒有回家」。

報導中指出，為了使用末永壽美男的房間，末永壽美男的妹妹才會進入房內進行打掃，也是在這個時候發現了神祕的骨骸；警察方面則是推斷，這具骨骸屬於末永壽美男的可能性很高，目前正在進行詳細調查當中。