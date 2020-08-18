國巨砸2.94億元　參與美國電動車公司Canoo股權投資案！完整布局自駕市場

▲國巨公司宣布，將參與美國電動車新創公司Canoo的股權投資。圖為國巨執行長暨總經理王淡如（左）、董事長陳泰銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

被動元件大廠「國巨」（2327）18日宣布，將透過子公司「國巨百慕達」參與美國電動車新創公司Canoo的股權投資，總計投資金額為1000萬美元，約新台幣2.94億元。

國巨表示，公司近年密切關注車用電子科技發展，並持續強化在車電零組件的深度佈局，繼2018年收購天線及車規大廠美國普思（Pulse）、2020年完成購併車用被動元件領導廠商美國基美（KEMET），此次參與美國電動車新創公司Canoo的股權投資案，將使國巨公司在電動車及自動駕駛等未來科技的策略投資更加完整。

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展望未來，國巨將持續加強深化公司的營運基本面及核心競爭力，包含在高階技術、全球市場布局及高效率客戶服務等方面取得領先地位，營運將聚焦於高階規格的5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用，並擴大與世界級原廠設計的合作，提供全方位優質服務，持續布局未來新科技。

美國Canoo公司為德拉瓦州（Delaware）註冊並於加州運營的新創公司，主要業務為電動車的設計開發。Canoo開發的電動車，具備車內容量與底盤面積比（volume per footprint）最大、底盤模組化專利技術具較低開發成本及設計彈性等競爭優勢，預計於2022上半年開始量產上市。

此外，美國Canoo公司也規劃將以反向併購方式與美國Hennessy Capital Acquisition Corp. IV （HCAC為美國那斯達克上市之特殊目的併購公司）進行合併，合併後公司將以Canoo Inc.名稱存續，並以「CNOO」為股票代號繼續在那斯達克上市。