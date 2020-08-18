康友-KY、東貝、恩得利沒交財報　最快11月後恐陸續下市

▲東貝、康友-KY、恩得利未出具財報，若未在期限內申報、恢復買賣，11月中旬後恐陸續下市。（示意圖／實習記者方敬攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（18）日表示，截至今年8月14日，上市櫃公司應申報家數共計1,678家（含第一上市櫃，不含金融業），除上市公司東貝（2499）、第一上市公司康友-KY（6452）及上櫃公司恩得利（1333）未如期出具今年第2季財務報告外，若未在期限內申報、恢復買賣，11月中旬後恐陸續下市，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。

金管會證期局副局長郭佳君指出，上市櫃公司若未出具財報，主管機關除了處以罰鍰外，也會要求公司重編財報，證交所或櫃買中心也會做出停止賣賣的處置，其中康友-KY是今天停止賣賣，其餘東貝、恩得利則因去年財報也沒申報，遭證交所處分，於4月7日停止賣賣。

請繼續往下閱讀...

郭佳君表示，按照規定，股票被停止賣賣後，6個月內沒有恢復交易的話，就必須下市，但公告下市作業程序仍須40天的時間，以此天數推算，若這3家公司都未恢復買賣，東貝、恩得利最快於今年11月中旬下市，康友-KY則到明年3月下市。

主管機關會處以罰鍰會請他重編，交易所櫃買會停止買賣，當時就沒有申報，恩德立冬被4/7就停止買賣；康友是第二季才沒有申報，所以8/18才停止買賣；停止買賣後，交易所規定，6個月內沒有恢復交易就要下市。

另據金管會統計，上市公司（不含第一上市公司）今年上半年累計營業收入12兆8,096億元，較去年同期減少4.06%；稅前淨利為8,199億元，較去年同期增加0.79%，主要是半導體業因高效能運算相關應用需求提升及5G智慧型手機持續出貨推升獲利。

統計也指出，上櫃公司（不含第一上櫃公司）今年上半年累計營業收入1兆13億元，較去年同期減少1.39%；稅前淨利為916億元，較去年同期增加5.17%，主要是半導體業因5G通訊需求增加，客戶拉貨動能提升，生技醫療業因部分公司本期認列採權益法投資的損益增加，其他電子業則因疫情及貿易戰去中化影響，部分公司出貨增加所致。