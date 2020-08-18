滑水道半夜「詭傳求救聲」！　警巡邏驚覺「人在鋼管裡」...拖出變一具屍體

▲滑水道示意圖。（示意圖，非事發現場／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

美國亞利桑那州日前發生一起怪異事件！一名警官17日晚間12點半在當地一處水上樂園附近巡邏時，聽到一名男子的聲音從經關閉的園區傳來，循著呼叫聲發現男子被卡在一處鋼管當中，但過沒多久，求救聲音消失，而救援人員則是在上午7點左右將人營救出來，不幸的是男子已經變成一具屍體。

根據外媒報導，這起事件發生在亞利桑那州的斯科茨代爾（Scottsdale），當時一名警察正在當地一處名為埃爾多拉多水上及健身樂園（Eldorado Aquatic & Fitness Center）附近巡邏，卻意外的聽到有人的呼救聲，並且花了約1個多小時的時間，才找到喊叫聲的來源，因為這名32歲的受困男子竟然被卡在一處鋼管中。

目前警方仍在釐清男子為何會卡在水管中，並且推測男子越過籬笆跑進水上樂園，在游泳池中游泳過後前往滑水道的位置；滑水道是由一個大的、空心的鋼條所支撐的，鋼條就是男子被卡住的地方，男子應該在發生事情前耗費一些努力才有辦法到達該處。

報導中指出，就在警察找到求救聲來源後不久，呼救聲就停止不見了，相關單位前來現場將男子拉出時已經是早上7點左右，並且變成了一具屍體。據悉，男子的身分、死亡原因尚未被確定，目前水上遊樂園也被關閉。

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