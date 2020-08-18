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自用住宅優惠稅率條件不符增4倍　9月22日前遷回戶籍省稅金

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▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲稅捐處提醒，若全戶戶籍遷出，並不符合自用住宅用地條件，地價稅會增加4倍以上。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

為減輕民眾自用住宅租稅負擔，自用住宅用地可享稅率2%課徵地價稅的優惠，不過台北市稅捐稽徵處今（18）日表示，民眾即使居住在自用住宅地，若全戶戶籍遷出，並不符合自用住宅用地條件，地價稅會增加4倍以上，因此提醒民眾在9月22日前遷入戶籍，可e化申請，省時方便又節稅。

稅捐處指出，除了規定是類房地不得出租和營業、都市土地面積不得超過300平方公尺、非都市土地面積不得超過700平方公尺等限制外，更明確規定必須「土地所有權人或其配偶、直系親屬應於該地辦竣戶籍登記」。

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稅捐處提醒，若因個人因素需要將戶籍遷出，請至少保留土地所有權人、配偶或直系親屬至少1人在原戶籍內，以免不符合自用住宅用地規定，造成荷包失血。舉例來說，原按自用住宅用地稅率課徵地價稅額2,000元，如不符規定，會改按一般用地稅率課徵地價稅額1萬元。

另針對全戶戶籍遷出，導致不符合自用住宅用地規定的土地所有權人，稅捐處將主動寄發輔導通知，提醒民眾重新遷入戶籍後，可利用行動裝置掃描輔導通知書上的QR-Code專區，會自動帶入土地所有權人姓名及建物門牌資料，經確認後點選送件，即可完成申請。

為維護民眾權益，稅捐處說，遷入戶籍申請必須在9月22日前送件，今年才可適用優惠稅率課徵地價稅，若逾期申請，即使條件符合，仍得等到下一年才可適用，呼籲民眾要把握節稅時機，避免自身權益損失。

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