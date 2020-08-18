康友-KY沒交財報最快恐明年3月下市　4家銀行踩雷8.59億

▲根據金管會統計，到今年8月11日為止，有4家國銀對康友-KY辦理授信。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

康友-KY（6452）驚傳掏空疑雲，今（18）日起暫停交易，金管會對此指出，到今年8月11日為止，有4家國銀對康友-KY辦理授信，累計授信餘額達8億5,900萬元。

金管會銀行局副局長林志吉表示，到今年8月11日為止，有4家國銀對康友-KY辦理授信，包括遠銀、華銀、安泰銀、永豐銀等，累計授信餘額達8億5,900萬元；不過，到今天為止，金管會尚未接獲銀行反映這家公司有還款異常狀況，也未出現重大損失通報。

請繼續往下閱讀...

林志吉指出，據了解，部分銀行做純信用放款，另有銀行有擔保，但擔保品並非不動產，而是存單、債償專戶餘款，後續銀行將依授信5P原則做好貸後管理，必要時也會採取相關保全措施。

金管會證期局副局長郭佳君說，康友-KY因今年第2季財報沒有如期出具今年第2季財務報告，已於今天停止買賣，若一直沒有改善的話，最快將於2021年3月下市。

永豐銀行對此指出，康友所借款項依約為每月分期付款，截至目前為止，每月均有依約還款。康友於今年3月已清償部分債務，目前尚有約1.6億元待清償，將密切觀察該公司後續還款狀況。

遠東商銀表示，授信戶康友自8月11日出現還款不正常情形，扣除備償擔保約900萬美元（約新台幣2.67億元），目前對方董事會已正式接管該公司在大陸及印尼的子公司，正緊急朝帳務釐清及資產保全兩方面努力，將密切注意其董事會動態，預計本周內提出解決方案，並備後續可能的債權確保的法律處置程序。

華南銀行也提及，對康友授信餘額約600萬美元，只有一成存單設定抵押，其餘9成皆是無擔保放款，後續會先收回存款抵押部分，其餘將在8月評估是否提存2成備抵呆帳，同時也會考慮是否啟動加速條款。