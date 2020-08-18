威力彩買氣爆棚！　今年公益彩券銷售可望創史上次高

▲根據財政部統計，到今年7月底為止，公益彩券銷售金額約974.96億元、盈餘約210.29億元。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

財政部國庫署今（18）日表示，到今年7月底為止，公益彩券銷售金額約974.96億元、盈餘約210.29億元，年增皆2成左右，若下半年能繼續維持買氣，可望達到彩券年度銷售目標1,273億元，甚至有機會超標，屆時將創下歷史次高水準。

國庫署表示，截至今年7月底，公益彩券銷售金額約974.96億元、盈餘約210.29億元，年度目標達成率為76.59%、72.76%；與去年同期銷售金額801.98億元、盈餘176.39億元比較，銷售金額增加約172.98億元，成長21.58%、盈餘增加約33.9億元，成長19.22%。

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觀察到7月底為止，公益彩券銷售金額約974.96億元，其中電腦型是451.5億元，較去年同期成長19%，主要是威力彩高額獎金帶動買氣所致，至於立即型刮刮樂則受疫情影響，銷售金額僅523.45億，較去年同期成長3%。

國庫署指出，今年1公益彩券年度銷售目標為1,273億元、結算盈餘為289億元，由於威力彩高額獎金帶動下，今年上半年彩券買氣旺，若下半年維持買氣，預估能達到年度銷售目標，甚至有機會超標，可望創下公益彩券史上次高銷售表現。

國庫署強調，公益彩券的核心價值在於挹注社福財源及促進弱勢族群就業機會，從1999年底發行以來，到今年7月底止，累計創造盈餘約4,851億元，主要挹注國民年金約2,190億元、全民健康保險準備244億元，以及分配給地方政府運用於社會福利支出約2,417億元。