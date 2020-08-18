影／基本工資漲至2萬4000元　勞保費用也隨著上漲

記者余弦妙／台北報導

基本工資預計明年元旦將要調漲至2萬4000元、時薪160元，但隨著基本工資調漲，雇主與勞工的勞保投保成本也會跟著調整，粗估雇主勞保費負擔為1932元、每人增加99元，勞工自行負擔保費為552元、增加28元。

▲自110年1月1日起，每月基本工資調整為24000元，每小時基本工資調整為160元。（圖／記者湯興漢攝）

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根據勞動部概估顯示，月薪調漲後，約有155.85萬名勞工受惠，包含本國勞工109.77萬人、外籍勞工46.08萬人，預計每年勞、資及政府分別增加約1.68億元、22.99億元、1.39億元，合計約增加26.06億元負擔成本。

而在時薪部分，約有52.43萬名本國勞工受惠，預計每年勞、資及政府分別增加約0.62億元、14.30億元、0.76億元，合計約增加15.68億元負擔成本。換言之，明年基本工資調整過後，勞資政每年分別會增加2.3億元、37.29億元、2.15億元的負擔成本。

另外，隨著基本工資調漲，雇主與勞工所要負擔的勞保費用也會隨之增加，依照現行法令規定，明年2021年勞保普通費率調漲至11.5%(含就保1%)。

若以領取基本工資2萬4000元的普通勞工來計算的話，雇主、勞方負擔比例為7：2，雇主勞保費負擔為1932元、每人增加99元，勞工自行負擔保費為552元、增加28元。