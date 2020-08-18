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併購壽險公司「看緣分、看時機」　玉山金維持策略聯盟合作

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▲▼玉山金控8/18舉行第二季法說會，左起：玉山金控會計長柯志宏、玉山金控總經理陳美滿、玉山銀行董事長黃男州、玉山銀行總經理陳茂欽共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲玉山金控會計長柯志宏（左1）、玉山金控總經理陳美滿（左2）、玉山銀行董事長黃男州（右2）、玉山銀行總經理陳茂欽（右1）。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

玉山金控今（18）日舉行法人說明會，玉山銀行董事長黃男州表示，「併購也是看緣分、看時機」，但到目前為止，並沒有任何併購案在進行，未來若有適合的併購對象，也不會放棄。

玉山銀行董事長黃男州表示，上半年難免受到疫情影響，但影響最大的是降息，除了美國聯準會降息6碼外，台灣央行也降息，壓縮銀行存放利差，海外分行放款以美元居多，因此也遭受衝擊，但從獲利績效來看，ROE（股東權益報酬率）是投資人最重視的部分，玉山金ROE來到11.18%，為1金控第二高，玉山銀行ROE達10.49%，也為金控旗下銀行第二高。

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面對外界關注玉山金控未來是否要併購保險業務，黃男州指出，併購是一種成長方式，「併購也是看緣分、看時機」，但到目前為止，玉山金並沒有任何併購計畫，但未來也不會放棄好的合併對象，無論是銀行、證券或保險，未來若有適合對象都是一個選項，目前並沒有。

▲▼玉山銀行董事長黃男州。（圖／記者湯興漢攝）

▲玉山銀行董事長黃男州。（圖／記者湯興漢攝）

從保險角度來看，黃男州指出，玉山在財富管理中，上半年成長21%，其中產品分類來看，基金約占59%、保險占41%，但下半年隨著保險新制上路，導向保障型商品，讓保險回歸保障本質，這是對的方向，但可能會影響銀行通路的保險業務，預估全年基金占比將提高至65至70%之間，保險則會往下降至30到35%之間。

黃男州說，玉山金控旗下沒有保險公司，但銀行兼營保險代理業務，「沒有，也沒有的好處」，可挑選市面上適合客戶的產品，也就是採取「策略聯盟」的合作方式。

玉山金控總經理陳美滿也提到，玉山金控獲利向來維持穩定，在台灣不容易面對IFRS17，因此維持銀行穩健度、資本強度較為重要，而保險公司所提供的保險商品是否為未來唯一的方向，也要考慮到是否符合客戶需求，相較考慮併購壽險，未來反而會著重平台投資、併購，以提高顧客服務感受，甚至運用AI在風險控管上，創造更多價值。

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