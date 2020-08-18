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愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路　陸資影音平台禁來台

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▲愛奇藝台灣站Logo。（圖／歐銻銻娛樂提供）

▲愛奇藝台灣站Logo。（圖／歐銻銻娛樂提供）

記者林淑慧／台北報導

為防止大陸地區OTT-TV（如愛奇藝、騰訊等）透過代理或經銷等迂迴方式在臺灣非法經營，經濟部今（18）日預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」修正草案，將代理或經銷中國大陸OTT及相關商業服務，明訂並非開放陸資投資項目，被視為愛奇藝下架專法再添力道。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前通過OTT影音管理法草案，將愛奇藝、騰訊等中國大陸串流影音業者，視為是違反兩岸人民關係條例40條之1的「非法業者」，提供「非法內容」。
OTT影音管理法因為各方爭議很大，早就被業界稱是「愛奇藝下架專法」，而新法案規定，國內網路業者不可提供租借網路等各種服務，違者最重可罰500萬元。
經濟部依據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第35條第2項規定，修正「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止臺灣地區的人民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事OTT-TV及其中間投入或相關商業服務等服務給大陸地區的人民、法人、團體或其他機構。

請繼續往下閱讀...

官員指出，北京愛奇藝科技公司前於105年間申請來臺投資設立子公司，但是規劃經營的網際網路視聽服務（OTT-TV）業務，並不是開放給大陸地區人民或公司來臺投資的項目，因此經濟部並未核准；可是，OTT-TV能夠透過網路特性，達到在臺違法落地的效果。

經濟部表示，該修正草案預告期間為14日，將於9月1日期滿。預告期滿後，規劃於109年9月3日進行正式公告，違反者將由國家通訊傳播委員會依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第86條第4項規定查處。

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