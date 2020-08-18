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加拿大「醜聞財長」與總理失和　辭去議員在內所有職務

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▲▼加拿大總理杜魯道和財長莫諾。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道稱財長莫諾是他任期內的好戰友。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

加拿大財政部長莫諾（Bill Morneau）在當地時間17日晚間的新聞發布會上宣布辭職。他將放棄內閣職位，同時也不再擔任多倫多中心的國會議員。

綜合外媒報導，莫諾此前被捲入慈善醜聞後就一直是反對黨攻擊的目標。魁人政團（Bloc Québécois）黨魁布蘭謝（Yves-François Blanchet）宣稱，如若莫諾等人不主動辭職的話，魁人政團將通過不信任投票方式逼迫政府下台。

據傳，醜聞纏身加上莫諾在最近的疫情預算支出中與總理杜魯道（Justin Trudeau）意見向左，兩人關係出現裂痕，讓他萌生退意。不過莫諾否認了這項說法。

據BBC報導，莫諾表示自己已不再是擔任內閣的「合適人選」，在加拿大邁向對抗疫情的下一階段，並為經濟復甦鋪路之際，是時候讓一位新財長為加拿大未來漫長且具挑戰之路提出計畫的時候了。他期待，他的繼任者將會是一位「有遠見」的領導者。

自杜魯道2015年首次當選以來，莫諾已擔任財長一職長達5年。CTV報導，杜魯道在一份聲明說明，莫諾長期以來不懈地為所有加拿大人努力，「我要感謝他為改善加拿大人的生活質量並使我們的國家成為更美好、更公平的生活場所所做的一切。」

莫諾表示，他希望未來能轉任經濟合作暨發展組織（OECD）祕書長之類的工作。

 

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