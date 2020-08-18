兩個月激省500元！達人授「4節電妙招」電費砍一半　冷氣狂吹也不怕

▲達人分享生活中可實行的4種省錢妙招。（圖／記者袁茵攝）

記者林妤柔／綜合報導

夏季電費貴到嚇死人，在外租屋一度就5-6塊，每次收到帳單心就緊縮一下，多開一小時冷氣也會充滿罪惡感。事實上，省電沒有想像中困難，省錢生活達人張偉明就分享4種超強懶人省電法，不用一直拔插頭，也可以輕鬆節電。

1.截斷待機電力

所謂的「待機電力」，就是電器插頭插著時，會有一個紅燈、綠燈、或是發亮的數字面板，只要一按下啟動就能馬上使用，例如電視機、DVD播放機、微波爐、電子鍋、音響、冷氣機、洗衣機、電腦螢幕、部分的保全系統等，常用家電幾乎都在裡面。

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這些待機電器的「待機電力」大約佔使用時的5%-25%，代表沒使用時電力正在消耗，更可怕的是24小時每分每秒都在浪費。對此，經濟部能源局做了一個家庭常用待機電力消耗排行榜，清楚顯示出每年浪費多少待機電力。

▲印表機相當浪費電，點圖放大。（圖／翻攝自張偉明部落格）

依能源局網站，待機電力約占家庭用電之7.4%。張偉明表示，只要將待機電力的電器插頭全插在有開關的排插上，最好把排插放在順手的位置，需要用時將排插開關打開，不用時順手關閉，就能輕鬆截斷所有待機電力。

▲使用開關式插頭能有效節電。（圖／翻攝自張偉明部落格）

2.無線電話換成有線電話

無線電話主機加上分機至少2支以上，每個分機都是24小時吃電的怪獸，就像手機充電器一樣，拔掉插頭就不能用了，雖然「無線」很方便，但建議趕快換成有線電話，一個200元有找，完全不需要用電，停電時還可以打電話求救。

3.電熱水瓶（開飲機）換成快煮壺、保溫瓶

每天為了喝一點熱水，特地用24小時都耗電的電熱水瓶、開飲機，其實不太經濟，尤其是夏天更少喝熱水。張偉明認為，快煮壺、咖啡壺才是最好的省電利器，需要熱水時五分鐘就煮好，喝不完也可以裝進保溫瓶，相當方便又經濟實惠。

這樣做能省多少？張偉明舉例，以一台大約4-5公升的電熱水瓶保溫時約50W電力來計算，一天消耗1200W，兩個月60天消耗72000W，換算大約72度電，以每度電費平均約3.5元，算下來每兩個月一期，養一個電熱水瓶就要花252元。

換成快煮壺，煮一次大約100W，假設每天煮三次共300W，兩個月60天消耗18000W，換算大約18度電，算下來兩個月只要63元，可以省下189元。

4.省電燈泡換成LED燈泡

很多人都覺得LED燈泡比較貴，事實並非如此，台灣是LED生產王國，量產後已經很便宜，且壽命比省電燈泡長，請參考這個比較。

▲LED燈泡相當省電。（圖／翻攝自張偉明部落格）

張偉明建議，最好馬上換裝LED燈泡，因為現在大家都是夜貓子，晚上點燈時間長，若再加上室內採光不好的話，連白天也要開燈，電費是按照瓦數X時間X數量計算的，請看看下表就知道，全面換成LED燈泡的話，每兩個月一期可以省下多少電費。

▲省錢燈泡可以省近500元。（圖／翻攝自張偉明部落格）