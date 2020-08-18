華碩電競筆電傳銷售佳績　6月市佔稱霸歐洲、中東及非洲地區

▲華碩旗下搭載NVIDIA GeForce RTX系列顯示卡的高階電競筆電稱霸歐洲、中東及非洲市場。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（18）日宣布，根據知名市調公司最新統計資料顯示，旗下搭載NVIDIA GeForce RTX系列顯示卡的高階電競筆電，以超過三成的平均市佔，連續11個月稱霸整體歐洲、中東及非洲市場。

華碩表示，其中在英國、法國及西班牙，除今年6月穩踞當地電競筆電領導品牌，英國更刷新近一年來紀錄，拿下超過六成市佔，並獨佔逾四成高階電競筆電市場，而在羅馬尼亞、波蘭、阿拉伯聯合大公國等國，高階電競筆電出貨動能同樣令人驚艷。

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華碩指出，尤其在波蘭市場，高階電競筆電市場，已連續12個月登上排行榜之首，6月更以逼近六成的壓倒性市佔摘下桂冠，銷售氣勢銳不可當。

華碩說明，電競筆電一系列跨界行銷合作也繳出亮眼成績，例如為串聯玩家與樂迷深刻連結，上個月釋出與國際知名音樂製作人「Alan Walker」攜手訊息後，旋即在歐洲掀起廣大粉絲熱烈回響，在ROG官方平台上累積超過兩千萬接觸人數。

華碩強調，另與英國新生代演員「ASA Butterfield」拍攝的ROG Zephyrus G14開箱影片，上線短短24小時便超過90萬觀看次數，並在其個人Instagram官方帳號突破百萬瀏覽，盼藉此讓更多消費者有機會能親身感受華碩電競筆電與ROG玩家共和國品牌的出眾魅力。

▲華碩旗下ROG Zephyrus G14。（圖／華碩提供）