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蔡英文就任以來年年調漲　基本工資調幅超越馬英九

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記者余弦妙／台北報導

基本工資該不該調，引起勞資雙方爭論，檢視歷年情況，台灣的基本工資其實曾經凍漲十年，直到民國96年才恢復調漲，算起來，月薪從1萬5840元，逐年調高至如今的2萬4000元，23年累計調幅約51.5％，平均每年調幅2.2％；時薪由66元調高至160元，累計調幅142％，平均每年調幅6.17％。

▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，總統蔡英文站台致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

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勞動部預估本次每月基本工資調升至2萬4000元後，預估約有155.85萬名勞工(本勞109.77萬名,外勞46.08萬名)受惠。

回顧台灣的基本工資調整史，曾在民國86年至96年間，陷入長期凍漲，足足有10年之久，民國96年才開始逐年往上調，當年自7月1日起，基本工資為每月1萬5,840元，調高至1萬7,280元；時薪由66元，調高至95元。

雖說總統蔡英文就任以來每年皆有進行調漲，從2萬0008元，調整至2萬4000元，共計調升3992元（調幅19.95%），平均每年調幅約3%左右，時薪從120元調高到160（增幅33％）。

對比，前總統馬英九任內，基本工資曾經調高5次，月薪從1萬7,280元，調高到2萬零8元（增幅15.8％），時薪從95元調高到120（增幅26.3％），相比確實遠超過馬政府時代的調幅。

但先前蔡英文曾喊出，基本工資月薪3萬是她夢想中的數字，換句話說，目前的差距還有6000元，差幅還有約2成，按照目前的緩慢調漲速度，該如何達標？將是外界持續觀察重點。

▼勞動部基本工資審議委員會8/18召開，勞動部長許銘春與勞資雙方代表共商基本工資調漲事宜。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼勞動部基本工資審議委員會8/18召開，勞動部長許銘春與勞資雙方代表共商基本工資調漲事宜。（圖／記者湯興漢攝）

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