太陽能族群點火！　業者指出影響下半季 3 大關鍵

▲太陽能族群成近期盤面新飆股。（圖／記者湯興漢攝）



記者謝仁傑／綜合報導

近期太陽能題材相當高溫，上游多晶矽供貨短缺，加上政策支持，使太陽能族群成為法人點火標的，多晶矽大廠達能（3686）、中美晶（5483），導電漿大廠碩禾（3691）及提前轉盈的模組大廠茂迪（6244）皆受惠。

研調機構 EnergyTrend 指出，太陽能上游矽料短缺，加上疫情關係，使物流運輸和供應受限，因此價格飆漲，漲幅最高達4成，帶動下游的太陽能矽晶圓、電池、模組價格也全面攀升。

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國內太陽能產業第二季財報顯示，包括茂迪、元晶（6443）均轉虧為盈；第三季太陽能模組廠仍展望樂觀，不過以矽晶圓、太陽能電廠業務為主的業者，則持保守態度。

▲太陽能模組大廠茂迪，營收提前轉虧為盈。（圖／記者姚惠茹攝）



茂迪表示，配合近期台灣太陽能電站案場陸續動工，安裝太陽能模組板的需求拉高，第二季模組營收佔比提升至8成；元晶則認為，模組生產逐漸滿載，預估下半年營運還會優於第二季；聯合再生（3576）看好電站案帶動整體模組需求增長。

茂迪 Q2 提前轉虧為盈，高效太陽能模組出貨毛利率提高8成至16％，季增14個百分點；達能雖未見營收，股價卻連番漲停，因警示提前公布損益，7月每股虧損0.06元、6月每股則虧損0.04元。

▲中美矽晶董事長徐秀蘭。（圖／中美晶提供）



然而國內部分業者指出，太陽能產業下半年展望因國際市場變數還很大。政策貌似對於太陽能產業有利，但遇到土地等問題，政府仍無法解決，雖然第三季訂單狀況不錯，但第四季是否持續樂觀仍有待觀察。

中美晶董事長徐秀蘭先前表示，太陽能在下半年不確定因素仍多，包括疫情造成的封城鎖國狀況是否持續，美中貿易戰之下因地緣因素的各國紛爭是否惡化，以及匯率因素。在未來展望難以看清之下，太陽能族群的價格還會上揚多久還很難說。

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