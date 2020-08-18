教會再爆群聚感染315人！南韓下令「禁禮拜」...KTV夜店全面停業

▲南韓基督教、保守派勢力集結數萬名民眾至首爾光化門前集會遊行，然而部分關愛第一教會信徒卻違反居家隔離令到場示威。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓近日再度爆出教會群聚感染，其中最為嚴重的就是造成315名信徒染疫的「關愛第一教會（사랑제일교회）」，高達3400人被要求居家隔離。南韓當局18日因此緊急下令，自午夜起禁止首都圈內的禮拜活動與大型集會，此外KTV、夜店、自助餐廳等也必須暫時停業。另一方面，該教會牧師全光焄（전광훈）卻不甩政府禁令，不戴口罩參加集會遊行，甚至在17日爆出確診消息，引發外界撻伐，目前已遭當局提告。

根據《韓聯社》報導，南韓當局下令，自18日晚間12時起，包含首爾、京畿以及仁川在內，首都圈各大販售酒類的娛樂場所、大型補習班以及自助餐廳等在防疫層面上屬「高風險」的設施必須暫停營業。此外，博物館與美術館等國立室內展館也將暫時關閉， 同時禁止室內超過50人、室外超過100人的集會。

▲南韓關愛第一教會爆群聚感染。（圖／達志影像／美聯社）



南韓當局18日發表「首都圈防疫措施強化」細節，其中主要核心就是要求具有「高感染風險」的設施暫時停止營業。目前首都圈內被指定為高感染風險的11類設施及行業皆須面臨停業規定。其中包含聯誼酒店、娛樂場所、KTV、室內群體運動場所、室內無座位展演場、直銷、300人以上大型補習班以及自助餐廳等。

由於首都圈多處教會出現群聚感染案例，其中最嚴重的關愛第一教會更是爆出315例確診，因此南韓當局也下令禁止教會舉行禮拜活動，僅允許不須面對面接觸的禮拜，同時禁止教會內的各種活動。

另一方面，雖然物流中心也被歸類為高風險感染設施，但因為是產業發展必要設施，因此政府暫時將其排除在禁令之外。

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