疫苗出爐＝行情結束？分析師揭「股市最高點」時段：之後稍作休息

▲國光生技（4142）新冠疫苗已進入第一期臨床試驗。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

衛福部公告核准國光生技（4142）新冠疫苗進入一期臨床試驗，消息一出，今（18）日股價直接攻上漲停板。隨著疫苗開發前景樂觀，不少人擔心，回歸正常景氣循環後，是否代表股票行情即將結束，對此，摩爾投顧投資長郭哲榮點出「股市最高峰」的時間點，他認為，等到這時間點一過後才會稍作休息。

國光生今早開盤即漲停板，至70.6元，委買高掛1.6萬張，帶動部份疫苗相關類股上漲。不少人擔心疫苗出現，未來經濟活動恢復正軌，熱錢效應逐漸退燒，將代表股市行情的結束。

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郭哲榮認為，國光生的疫苗到上市還有一段很長的時間，即使俄羅斯核准全世界第一支新冠肺炎疫苗，但只有俄羅斯自己承認，西方國家不會承認。

郭哲榮表示，重點是從哪裡生產的疫苗，如果是美國出產的疫苗，有經過三期認證且許可，還經過對照組、實驗組雙盲測試，且測試者為大規模實驗，有公開實驗、精確數據，才能承認疫苗誕生。

他直言，在疫苗大規模產生之後、人們可以出國後，經濟活動恢復正常，「在那之前股市會有超級大高潮，會造成最高峰，之後行情才會稍做休息」。

言下之意，台股現在因為疫情關係，股市活絡，等到疫情逐漸趨緩，人民生活步上真正軌道前，台股會經歷一波最高峰，等到生活穩定後，就會依經濟環境有所調整，行情也會稍作修正。