美對台海衝突未做好準備？　北京專家：台灣一直沒認清局勢

▲大陸國際戰略時事節目《《决胜制高点》。（圖／翻攝自西瓜視頻）

實習記者劉雪兒／綜合報導

兩岸局勢緊張！北京語言大學「國別和區域研究院」學術院長黃靖，近日在深圳衛視《決勝制高點》節目中表示，美對台海衝突並未做好軍事準備，根本來不了，想來卻有心無力，而最糟糕的情況就是，台灣還不知道事情的厲害，還在那邊往前「供」。

節目主持人問說，「作為中國的老百姓，比較憤怒的點在於，美台再用一種切香腸的方式，不斷地踩這個紅線，現在解放軍在台灣海峽和南北兩端做軍事演習，且已經透過媒體把接下來可能會發生情況擺在桌面上說了，美台能不能夠聽進去？」

▲黃靖認為美國並未做好「5個準備」，對台海衝突並根本有心無力。（圖／翻攝自西瓜視頻）

黃靖回應說，自己這段時間跟美國有一些線上的對話，過程中出現非常奇妙的狀態，「我方人員是擔心美國人趁機撈好處，而他們則是怕我們先行動」，不過，最糟糕的就是台灣當局根本不知道事情的厲害，還在那邊往前「攻」，而中美這兩個大國進行一場大的戰鬥，不過是台海還是南海都必須做5個方面的準備：

第一、是這場戰役的目的是什麼？

第二、是為達到這個目的進行的兵力調配，有多少兵力？

第三、要進行什麼戰場準備？

第四、根據戰場準備結果會進行兵力配備，例如多少海軍？多少空軍？

第五、根據兵力配備，你的武器要準備什麼？

黃靖表示，解放軍自1996年台海危機以後，就一直處於警戒狀態，雖然美國看的非常清楚，不過在川普執政後，國防人員一直沒有配齊的情況下，又產生了一個大的戰略變化，從亞太再平衡變成了印太戰略，所以實際上美國在整個亞太或者印太的部署，都是之前的執政者規劃的。

他接著解釋說，所有戰略的部署不是為了打戰，而是抱持一個軍事優勢上的壓制，如果美軍沒有做以上5個準備，根本來不了，想來卻有心無力，再加上這些準備是無法偷偷進行的，因為現在雙方的衛星天天在天空「飛」，不要說走一艘軍艦，就連一個「橡皮艇」滑過去，也都能看得一清二楚。