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台積電捐贈「半導體的世界」展館！攜手自然科學博物館　共同推動科普教育

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▲「半導體的世界」展館剪綵儀式。（圖／台積電提供）

▲「半導體的世界」展館剪綵儀式。（圖／台積電提供）

財經中心／台北報導

由台積電文教基金會規劃、位於國立自然科學博物館科學中心二樓的「半導體的世界」展館，18日舉行捐贈儀式。台積電董事長劉德音代表致贈國立自然科學博物館館長孫維新「半導體的世界」展館模型，象徵雙方攜手共同推動科普教育。

同時，台積電文教基金會也邀請20位新竹泰雅學堂學童，在台積電慈善基金會志工群的帶領下，率先體驗館內多項先進互動教育展示，感受半導體知識的魅力。

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▲「半導體的世界」展館捐贈儀式活動大合照。（圖／台積電提供）

▲「半導體的世界」展館捐贈儀式活動大合照。（圖／台積電提供）

▲泰雅學堂小朋友合唱演出。（圖／台積電提供）

▲泰雅學堂小朋友合唱演出。（圖／台積電提供）

劉德音表示，現代社會發展迅速，推動新科技持續向前的主要動能之一就是無所不在的半導體。未來，隨著半導體的快速發展，將加速各種應用的創新更深入到生活的各個層面。

劉德音說，台積電一直在半導體技術發展上努力，也期許能為社會帶來正向的改變，此次「半導體的世界」展館落成啟用，即為台積電攜手自然科學博物館及供應商夥伴推廣科普，為孕育更多台灣未來人才盡一份心力的具體體現。

台積電文教基金會董事長曾繁城表示，台積電文教基金會長期投入資源，贊助國內資優科學營隊，支持科普競賽等多元活動，期望為國家社會培育更多科學人才。位於國立自然科學博物館的「半導體的世界」則為台積電文教基金會最重要的科普專案之一。

曾繁城說，「半導體的世界」展館自成立以來歷經3次更新，此次更新規模最大，無論知識性、展示互動性及展場空間都獲得大幅度的增加，希望藉由兼具互動及趣味的展示設計，提供多向度的觀展體驗，啟發學子對於半導體知識的興趣。

▲與會來賓於半導體的世界展館內合照。（圖／台積電提供）

▲與會來賓於半導體的世界展館內合照。（圖／台積電提供）

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，前一代展館陪伴近10年，造訪過展館的民眾和志工們難以計數，隨著時空變遷，大家都希望展館內容和設備也能持續創新，讓參訪的民眾能在更好的環境裡面認識半導體、認識台積電。

張淑芬說，經過3年準備，新展館果然不負眾望、煥然一新，「此次我們特別邀請退休員工投入科博館志工的行列，鼓勵他們退而不休，用不變的熱情和民眾分享半導體的知識！」

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬和泰雅學堂小朋友體驗「IC探索號」環景劇場。（圖／台積電提供）

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬和泰雅學堂小朋友體驗「IC探索號」環景劇場。（圖／台積電提供）

國立自然科學博物館館長孫維新表示，台積電是台灣的光榮！不僅在尖端研發上領先全球，在國內也長期投注心力，深耕科學教育。從1997年捐贈科博館「積體電路的世界」展館開始，20餘年來持續轉化半導體專業知識成為引人入勝的科普常識，同時鼓勵台積同仁週末到科博館來擔任展館志工。

孫維新說，近年來多次更新展館，讓展出內容與時俱進，也讓參觀民眾能從親身體驗和趣味操作中，得到豐富的知識，「科博館誠摯感謝台積電長期在科學教育上的用心！本次更新蒙大福公司慨贈天車，動態運作流暢專業，讓民眾清楚瞭解高科技廠房的生產過程，科博館表達衷心感謝！」

▲「安安的電子樂園」展區。（圖／台積電提供）

▲「安安的電子樂園」展區。（圖／台積電提供）

新一代「半導體的世界」展館由台積電文教基金會歷時三年規劃，並有多個供應商夥伴參與執行。近200坪的展示空間包含「認識半導體」、「應用半導體」、「躍進半導體」、「創新半導體」、「想像半導體」五大展區，其中包括使用光雕互動技術展示的18公尺晶圓製程牆。

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