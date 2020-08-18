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影／資方悲觀看待基本工資調高　加上勞健保調漲「壓力大增」！

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記者吳佳穎／台北報導

基本工資審議會今（18）日開會決議，基本月薪微幅調漲0.84%至24000元，時薪則調至160元。不過，全國工業總會常務理事何語，會後接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，明年1月1日勞保、健保都要調漲，現在再加上基本工資調升，資方壓力大增。他擔憂，中小企業恐有倒閉潮，年終也發不出來，失業率一定不好看。

▲▼勞動部基本工資審議委員會8/18召開，勞動部長許銘春與勞資雙方代表共商基本工資調漲事宜。圖為中華民國全國工業總會常務理事何語。（圖／記者湯興漢攝）

▲基本工資調漲了，但資方對失業率悲觀。圖為全國工業總會常務理事何語。（圖／記者湯興漢攝）

請繼續往下閱讀...

何語指出，資方認為現在不宜談調漲基本工資，不是亂喊的。第一、財政部近期公布的營所稅加貨物稅，已因疫情短少1160億元。第二、根據國貿局每月的調查，雖然7、8、9月還有訂單，但10月以後看不到單，而以往是8月就能看到10月的單，這很令人憂心。

第三，明年1月1日不但健保費率要從4.69％調至5.2%，等於調升了12%~13％，勞保費率也會調升0.5％，現在再加上基本工資調漲0.84%，對資方來說壓力非常大。

何語說，雖然第二季看起來失業率有下降，但是因暑假打工族出來工作的緣故，等暑假結束，打工族回到校園等，失業率一定會再攀升。

他表示，因為疫情關係，全球195國都受影響，在10月訂單無著落下，明年農曆春節前，恐怕很多中小企業會收掉，年終也發不出來，反讓失業率提高。

何語說，紡織業蒙受64%訂單流失，很多貨款也收不到，石化產業第四季無單，機械業也是。政府有所為，有所不為。其實如果年底疫情有反轉，資方也不反對調升，但這個時機喊調，真的令資方壓力大增。

不過，根據出席審議會者透露，協調桌上勞資氣氛平和，一開始雙方討論調整是否延後，但學者認為延後會造成人為的不穩定性，於是「延後」選項遭擱置，但資方盼調幅不能超過1%，最後勞資雙方共識微幅調漲至整數，基本薪資調漲200多元至24000元，時薪多2元漲至160元。

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