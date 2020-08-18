影／基本工資調高155.8萬人受惠　勞長許銘春：持續往調漲方向前進

記者余弦妙／台北報導

基本工資審議委員會今（18）日開會決議，基本工資月薪調漲.084%，月薪由原本的2萬3800元調整為2萬4000元，時薪由158元調為160元，將會報請行政院核定，對此，勞動部長許銘春也在會後召開記者會說明。

▲勞動部基本工資審議委員會8/18召開，勞動部長許銘春與勞資雙方代表共商基本工資調漲事宜。（圖／記者湯興漢攝）

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許銘春表示，今天歷經4個半小時的討論，召開第35次的會議，今天拍板23800調整至24000元，時薪由158元調整至160元。月薪跟時薪的調幅都落在0.84%，這次的調整將從110年開始實施。

勞動部表示經過這次的調升後，對勞資政三方的影響，預估勞、資、政之法定支出每年分別增加約1.68億元、22.99億、1.39億元,合計約增加26.06億元。

許銘春說，今年由於新冠肺炎疫情影響，資方代表認為，因為疫情進而影響國內經濟復甦力道，對於經濟成長率的預測不容過度樂觀。不過勞方認為，政府也持續推動紓困措施，以適度減緩疫情帶給企業的衝擊，因此看到明年經濟展望。

對於今年的調幅偏低，許銘春解釋，資方雖然表示今年不宜調整，但勞方則表示今年仍是要微調，最後由學者提出折衷看法，綜合考量消費者付價指數年增率經濟成長率，經過考量後才會所以決議把月薪調整至2萬4000元、時薪調整至160元。

▼基本工資審議委員會18日會議結論，自110年1月1日起，每月基本工資調整為24000元，每小時基本工資調整為160元。（圖／記者湯興漢攝）

許銘春表示，本次每月基本工資調升至24,000元後，預估約有155.85萬名勞工(本勞109.77萬名，外勞46.08萬名)受惠，至於每小時基本工資調升至160元，預估約有52.43萬名勞工受惠。

許銘春表示，資方不論是在會前還是會中都有提出希望可以延後調漲會議，但由於勞方認為基本上每年都會在第三季就決議是否要調整，且相關的經濟數據與社會情勢大家都是客觀預測，基於制度穩定性也希望今天就可以決議，而專家學者也認為今天就決定出來比較好。

最後，許銘春也說，對於基本工資的調升，一直以來都是蔡總統的目標，未來也會持續調高，以符合邊際勞工生活所需，今年的調幅是考慮到整體經濟，雖然這次僅微幅調整，但仍還是預估可以對經濟復甦有幫助。對於這次的調漲幅度，許則說「可以接受」。