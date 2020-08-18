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11歲小弟「帶化石回家」睡一晚傻了　警上門才知：那東西會爆炸！

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記者黃心瑀／綜合報導

11歲的英國男孩比利（Billy Haddow）跟亞歷克斯（Alex Kesely）日前一起去釣魚，意外發現一塊很像是「化石」的東西，於是就這樣把石頭給帶回家，沒想到這個長得像一般石頭的東西，竟然是第一次世界大戰中，沒有被引爆的手榴彈，而警方跟相關專家到現場勘定后，也認為這是一顆真的手榴彈，並且找了個地方將其引爆。

根據外媒報導，比利跟亞歷克斯兩人一起到河岸釣魚，並且在河中央的一個小島上發現了一塊像是化石的東西，他們涉水將這顆石頭帶回岸上，兩人都覺得這東西很酷，可以帶回家當作家裡裝飾，於是甚麼也沒多想就把石頭帶回家了。

當天晚上比利待在亞歷克斯家過夜，隔天再將「化石」帶回家，並且告訴其他人這個消息，不過卻有朋友稱，這應該一顆手榴彈。隨後他決定報警，而警察跟鑑識人員一看到東西之後就說，這是一顆未爆的手榴彈，並且還可以使用，把這種東西帶回家很危險。

報導中指出，炸彈小隊和警方將這顆未爆手榴彈，放到一處無人田地裡並引爆。值得慶幸的是，沒有人因為這顆手榴彈受傷，但比利跟亞歷克斯還有他們的家人卻受到不小的驚嚇。

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