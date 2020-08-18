台電發佈環境白皮書　2030年空污減半目標提前達陣

▲台電擴大燃煤電廠降載，台中電廠降載量為去年5.4倍。圖為台中電廠。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

台電公司今（18）日發佈環境白皮書，承諾電廠空污排放自2021年至2030年將減排30至50%，光是台中電廠，去年即較2014年空污減排逾2萬公噸，促成2030年空污減半目標提前於2019年達標。

台電今天舉行2020年環境月起跑發表會回顧去年環保成績單，由台電董事長楊偉甫代表，與社會大眾回顧台電過去一年的環保成績單，現場包含經濟部次長曾文生、相關領域專家學者、環保團體及美國、英國、澳洲在台辦事處代表共同響應見證。

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台電表示，環境白皮書具體承諾電廠空污減排目標，2021年空污排放強度將較2016年減少30%、2025年減少40%，2030年更減半達50%；而溫室氣體碳排放部分，台電也承諾2021年火力機組淨排放強度與2016年相比，將減排7%、2025年減15%、2030年碳減排達20%。

台電說明，經全體同仁努力「超前部署」，2019年火力電廠空污排放強度每度電較2016年減少約0.4克，減排逾5成，提前達標。因此，台電於記者會中主動加碼承諾，2025年減排目標上修至較2016年減60％以上、2030年則以70%為目標。而台電去年火力機組淨排放強度也比2016年減少達4.3%，每度電減少約29克二氧化碳當量(CO2e)，預計明年可達7％目標。

台電近年積極推動綠電先行、環保調度、增氣減煤及既有機組空污更新改善，如2019年全國再生能源共發出歷史新高的140億度電，而因應空氣品質情況，台電也優先調度燃氣機組，或於空品不良期間進行機組友善、自主降載減排，至今年7月已降載2862次，總降載電量達220.5億度。

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