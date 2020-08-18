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LIVE／基本工資調漲！　勞動部記者會說明「時薪調至160元、月薪調至2萬4千元」

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財經中心／綜合報導

基本工資審議委員會今（18）日剛開會決議，基本工資月薪調漲0.84%，月薪由原本的2萬3800元調整為2萬4000元，時薪由158元調為160元，並建議行政院自明年元旦起實施。下午15：00，勞動部將召開會後記者會，完整說明審議會過程與結果，《ETtoday新聞雲》將全程為您轉播。

根據過去基本工資的調整情況，台灣的基本工資其實曾經凍漲十年，直到民國96年才恢復調漲，如果不含這次，先前的基本月薪從1萬5840元，逐年調高至今年的2萬3800元，22年累計調幅約50％；時薪由66元調高至158元，累計調幅139％。

▲▼勞動部基本工資審議委員會8/18召開，勞動部長許銘春與勞資雙方代表共商基本工資調漲事宜。（圖／記者湯興漢攝）

請繼續往下閱讀...

▲勞動部今日召開基本工資審議委員會，勞動部長許銘春與勞資雙方代表共商基本工資調漲事宜。（圖／記者湯興漢攝）

今年，因遭遇疫情，使得基本工資調不調，更顯敏感複雜，勞資雙方也相互喊話。像是勞團代表，今天一早就在勞動部前進行「會前喊話」，全國產業總工會理事長江健興表示，台灣目前的基本工資遠低於OECD的薪資中位數，代表台灣勞工就是低薪族，因此希望可以月薪可以調到2萬7333元。

江健興指出，雖然總統蔡英文就任以來，致力於扭轉勞工低薪的趨勢，過去以往的基本工資調漲都是採取溫和且漸進的方式，不過台灣先前將近10年左右的時間凍漲薪資，導致台灣勞工普遍低薪，因此，也呼籲資方不要阻擋資本工資的調漲。

另一頭，資方也大吐苦水，全國工業總會常務理事何語表示，今年時機真的不適合調漲，因疫情影響，企業外銷根本沒訂單，有的話近期也只回來兩三成，根本看不到未來。他憂心說，明年農曆春節前，倒閉的企業可能會不少。

何語說，製造業第三季訂單很少，有也只有兩成、三成回籠，第四季都還沒有訂單。政府紓困效應是短暫的，大約就是暑假兩個月，暑假結束就有壓力。新冠肺炎疫情影響190幾個國家，情況非常嚴重；另外，經濟部也要修電力法，未來恐有水、電不足的隱憂，人才也不足。目前製造業看不到未來，整個產業情況很不好。

不過，審議會最後還是決議，調漲基本工資，顯然勞資雙方經過一番折衝，相互退讓，最終還是取得共識。

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