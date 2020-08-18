台灣餐飲國家隊成軍！六角攜手國泰世華、91APP搶攻電商新零售

▲經濟部商業司推動餐飲業國家隊成軍，六角國際攜手國泰世華銀行與91APP合作推動餐飲業數位轉型。(圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

「台灣餐飲國家隊」成軍！經濟部商業司推動餐飲業數位轉型，六角國際今（18）日宣佈攜手國泰世華銀行與91APP合作，打造「六角雲美食通」線上購物平台，優化「六角雲美食通」線上購物平台，目前會員數達30萬人次，強強聯手搶攻電商新零售。

六角國際董事長王耀輝表示，為推動Foodtech數位商業模式，六角祭出轉型三部曲：首先，「數位會員經濟」，六角美食通APP會員可跨品牌跨門市消費累點外，更與國泰世華銀行合作新增電子票券預購轉贈與多元行動支付服務，提供消費者更便利的購物體驗。

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其次，「六角雲美食通」線上購物平台，主打「From Shop to Table」讓消費者在家也能擁有六角旗下品牌餐廳的美味。第三、「智能店鋪全球化」，日出茶太全球第一家智能店鋪iChatime座落竹北開幕，智慧化科技設計，不只縮短產品製程時間、保留產品風味一致性，還能有效降低營運成本。

日出茶太開出全球第一家智能店鋪，成為創新轉型的一大亮點，王耀輝指出，「智能店舖iChatime」，目前座落於竹北開幕，消費者從店型設計、下單點餐、支付、到協同合作機器人與智能機器製成產品，讓點餐、出單速度加快，充分體驗利用創新科技打造的消費環境。

六角自2018年底推出「六角美食通」APP，在今年全面優化會員服務，除原有的電子錢包、會員消費點數外，另新增多元行動支付、電子票券預購轉贈以及訂閱制服務；同時，品牌推出專屬Line@會員機制，計畫今年將整合線上會員導入CDP數據平台，透過AI分析對會員行為標籤化，快速運用大數據分析以推動自動化行銷方案，掌握活化會員的精準行銷。

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