媽看照片急問「我兒子呢？」　老師才發現2歲童鎖車上6小時...器官衰竭身亡！

2 year old in ICU after being left in scorching school van - more at https://t.co/BVOAFLnbUW #Thailand

A 2 year old boy remains on life support after he was left alone in a sweltering hot school van outside a childcare centre in southern Thailand. Thanakit “Nong Kongbin’’ Yod... pic.twitter.com/lyK1ryZtVq — The Thaiger (@ThaigerNews) August 15, 2020

記者李振慧／綜合報導

泰國洛坤府近來發生一起不幸事件，一名2歲男童被老師與司機忘在校車上長達6小時，媽媽因為從老師發的上課照片中沒看到他身影，著急詢問才終於讓事件曝光，然而陷入昏迷的他送醫治療4天後，仍因器官衰竭去世。

事件11日發生在洛坤府披奔縣一所幼稚園，2歲男童孔彬(Nong Kongbin)上午7時30分搭乘校車上學時，被老師以及校車司機忘在車上，直到下午1時30分，媽媽觀看老師發在群組中的上課照片時，突然發現兒子沒在照片中。這名母親後來親自來到學校尋人，沒想到在校車最後面的位置發現已經陷入昏迷的兒子。

校方表示，當天老師一共要照顧17名學生，平常都會讓學生坐在前面位置，當天由於位子不夠，才會把孔彬移到比較後面的座位，結果後來對方不小心睡著，一時不察才會導致不幸事件。

當天室外溫度為32度，而車內溫度則高達57度，從車上痕跡可發現，被關在車上的孔彬痛苦掙扎了很久，送醫後因肝臟、腎臟功能停止於15日下午5時20分被宣告身亡。目前警方已對校車司機以及老師進行起訴，案件仍在調查中。

▼因為校方人員的粗心，男童被困在車上長達6小時。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）