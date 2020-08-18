特斯拉股價飆至新高1835美元　馬斯克躍居全球第四大富豪！

▲ 電動車廠特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk) 。（圖／翻攝自新浪財經網）

記者吳佳穎／綜合報導

電動汽車商特斯拉(Tesla)股價週一大漲11%，創下歷史新高的1835.64美元，讓創辦人CEO馬斯克的身價暴增78億美元，來到848億美元，不但擠下法國路易威登集團(LVMH)董事長阿爾諾，躍昇為全球第四大富豪，也與排名第三的Facebook創始人祖克伯格相距縮小為150億美元。

今年以來，特斯拉股價累計上漲超過3倍，越來越多人期待特斯拉納入標普500指數（S&P 500）。而馬斯克個人身價今年已上漲572億美元，是彭博億萬富豪排行榜（Bloomberg Billionaires Index）成長第二快的富豪，僅次於亞馬遜創辦人貝佐斯。貝佐斯今年以來身價累計上漲了730億美元。

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國外媒體報導，據特斯拉最近提交給美國證券交易委員會的文件顯示，截至2020年6月30日，馬斯克持有的公司股票共有4036萬餘股，持股比例爲21%。而馬斯克在去（2019）年底時，持有3865萬餘股，當時的持股比例爲20.8％。

報導指出，馬斯克之所以短短半年的時間裡增加超過170萬股，這與他新購入部分股票和股票期權解禁有關。 2月份發行新股融資時，馬斯克花費近1000萬美元購入了1萬3037股特斯拉股票。而6月30日，2018年獲得批准的馬斯克未來十年薪酬計劃中的一檔股票期權解禁，讓他一舉獲得168萬餘股特斯拉股票。

值得一提的是，特斯拉目前披露的，只是截至今年6月30日馬斯克持有的股票，不包括7月24日馬斯克又一檔股票期權解禁時獲得的近169萬股公司股票。

另外，特斯拉已經公佈了股票分拆計劃，1:5的拆股計劃將在8月28日進行，屆時馬斯克持有的特斯拉股票，將超過2億股。