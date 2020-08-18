中華電、日月光、高通聯手導入台廠基地台　打造台首座5G mmWave智慧工廠

▲中華電、日月光、高通聯手導入台廠5G基地台。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／台北報導

中華電信、日月光、高通今(18)日宣布，聯手打造台灣首座5G mmWave企業專網智慧工廠，將於日月光高雄廠生產線導入「AI+AGV智慧無人搬運車、AR遠端協作（Remote AR Assistance）、綠科技教育館AR體驗環境」三大應用。

在整個規劃和建置過程中，高通及中華電信將提供技術支持與整合方案，參與的各方將鼓勵台灣製造業者研發與供應相關網路設備，諸如5G mmWave小型基地台等，以發揮在5G mmWave專用網路的生態系統中的作用。

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這座5G mmWave企業專網智慧工廠是由經濟部技術處5G辦公室促成，中華電信、日月光、高通共同打造，預計於今年年底完成。屆時此一企業專屬真正落地的5G垂直應用場域，將可證明台灣在5G技術及5G頻譜全波段應用的領先地位，並吸引全球產業界的關注。

中華電信指出，將持續積極與跨產業合作，並獲業界與企業客戶好評與認可。此次參與經濟部技術處5G辦公室整合各大廠5G mmWave智慧工廠專案，在智慧工廠工業物聯網應用上，導入企業專網與結合台廠5G設備，引領台灣5G產業快速升級與轉型。未來，中華電信將與國內各大產業合作推動更多5G企業解決方案，加速各式垂直產業鏈的5G發展。