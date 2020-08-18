各大企業紛搶TikTok！　 金融時報：甲骨文想買抖音「美加紐澳」業務

▲甲骨文公司考慮收購TikTok在美加紐澳的業務。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

英國「金融時報」今天引述消息人士報導，甲骨文公司已和TikTok的中國母公司北京字節跳動初步洽商，認真考慮收購TikTok在美國、加拿大、澳洲與紐西蘭的業務。

「金融時報」（Financial Times）是引述聽取此事情報的消息人士做出報導，這些人士透露，甲骨文（Oracle Corp）正和一群擁有字節跳動（ByteDance Technology Co.）股份的美國投資人合作，包括泛大西洋資本（General Atlantic）與紅杉資本（Sequoia Capital）。

路透社本月稍早報導說，推特（Twitter）已經接觸字節跳動，表示有興趣買下TikTok的美國業務，而微軟（Microsoft Corp）仍是最被看好在這場收購案中敲定協議的買家。

微軟8月初公開透露尋求收購TikTok在美國、加拿大、澳洲與紐西蘭的業務後，一直是這場爭奪戰的領先者。

甲骨文（Oracle Corp）、字節跳動與TikTok目前都未回覆記者詢問。

美國總統川普14日簽署行政命令，要求字節跳動在90天內分割TikTok美國業務。

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