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6檔高股息ETF大比拚　填息表現最好的是這二檔

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高息ETF深受投資人青睞，目前掛牌的6檔產品各有特色，投資前一定要留意追蹤指標、歷史數據等。

圖、文／鏡週刊

給我高息、其餘免談！台灣投資人瘋高息產品，7月20日掛牌的國泰永續高股息ETF因季季配息、入手價親民，因此被投資人搶翻。而目前在台灣掛牌的高息ETF共有6檔，所追蹤的指數、配息狀況、交易成本各異，該如何找出最適合自己的產品？本刊特地彙整6檔產品的關鍵指標，進行大比拚。

7月20日，國泰永續高股息ETF掛牌首日即引發搶購，開盤5分鐘爆出萬張巨量，當日交易量衝上8.5萬張，創下歷年台股ETF商品掛牌首日最高量能紀錄，隔天狂潮更盛，成交量續創新高、破10萬張，由於搶購太瘋狂，一度造成溢價3至5％（即投資人購買的價格超出標的帳面價值），上市一週總計吸金逾百億元。

對此，投信高層透露：「現在只要產品掛上高配息、高股息等字樣，申購量就能增加好幾十億元。」

請繼續往下閱讀...

台股創下新高，一度衝破13,000點大關，高息ETF也備受追捧。

無法填息　一切空談

事實上，高息ETF不是平白無故受追捧。理財教母林奇芬表示，投資高息ETF有三大好處：一、能分散持有多檔股票，因每檔ETF平均配置30至50檔股票。二、投資金額小且門檻低，一張平均2萬元至5萬元，而近期發行的國泰永續高股息ETF，掛牌價更僅15元。三、殖利率高，平均有4％以上。

不過，國泰投信ETF團隊經理人游日傑提醒，高息ETF屬策略型產品，是設計給重視配息、追求長期穩定現金流的投資人，並非供追求賺價差之用，「想追逐資本利得（價差），不妨考慮元大台灣50這類ETF，而這2類產品並不互斥，可同時配置。」

攤開台灣掛牌的ETF，以高息為主訴求的產品共6檔，如何挑出最適合自己的產品？游日傑建議掌握以下三原則：一、過去的平均殖利率要高，建議不要低於4％；二、配息穩定度要夠，最好能年年配息，且每年配息率不能差異太大，例如第一年配9％、隔年只配1％就不好；三、配完息要能填息，在股票市場買賣的ETF跟股票一樣，股價會在配息後等值下跌，若無法漲回下跌缺口，便是賺了股息、賠了價差，失去投資意義。

怪老子蕭世斌強調，挑選高息ETF，要留意總報酬與波動度。

知名財經作家怪老子蕭世斌強調，挑高息ETF他最注重2個條件：整體報酬率（配息加資本利得的總報酬）和波動度（即報酬率的穩定程度）。

本刊按照專家及達人的建議，將6檔掛牌的高息ETF攤開來比一比。

資料來源：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、各大投信公開資料、Goodinfo股票資訊網、MoneyDJ；總報酬率計算以近2年該檔基金之淨值漲跌加上股息計算。資料統計：截至2020年7月30日。總費用率以2019年全年計算，包含該檔基金之全年交易手續費、交易稅、經理費、保管費、保證費、其他項費用之合計占比。

▲6檔高息ETF比一比，點圖可放大。（圖／鏡週刊）

平均殖利率：元大高股息最優

近2年以元大高股息表現最佳，其次是元大台灣高息低波、國泰股利精選30，皆有5％以上；表現最差的是富邦台灣優質高息，但殖利率也有4.5％。換句話說，目前有成績單的5檔高息ETF，全都符合專家認為殖利率須有4％的條件。

配息及填息表現：元大高股息、富邦台灣優質高息都順利填息

這幾檔高息產品皆每年配息，近2年也都維持穩定。填息表現上，近2年僅元大高股息及富邦台灣優質高息順利填息，其他仍處於貼息狀況。

高息ETF不僅能分散投資風險，加上投資門檻低，吸引不少年輕族群目光。

總報酬率排名：元大高股息2年賺逾24％摘冠

以近2年表現來看，總報酬率逾24％的元大高股息最優，其次是元大台灣高息低波的11.61％，第3名則是國泰股利精選30的5.66％。

富邦台灣優質高息及復華富時高息低波則為負報酬，其中前2年都順利填息的富邦台灣優質高息，因受前2大持股台化、台塑股價今年表現疲弱影響，總報酬落入負值。

另外，復華富時高息低波也是受前2大持股台塑、南亞拖累，總報酬表現不理想。

波動度：國泰股利精選30最低

怪老子提到，影響波動度最大的因素，來自該檔ETF所追蹤的指數。以元大高股息為例，追蹤的是台灣高股息指數，從台灣50及台灣中型100共150檔成分股中，挑選未來一年預期現金股利殖利率最高的30檔股票，其中最大宗為電子股，如緯創、聯詠、和碩等，也因此雖易賺到高報酬，但股價波動也較高。

買高息ETF要關注成分股，像元大高股息以電子股為主，報酬率與波動度都相對高。

相對來說，國泰股利精選30是以藍籌股（長期穩定增長的大型傳統公司）為主軸，成分股以金融股為大宗，包含中信金、兆豐金、國泰金、玉山金等，最大持股比重則為中華電，因此資本利得雖不如元大高股息，但價格波動相對穩定。事實上，國泰股利精選30也是比拚的ETF中，波動度最低的一檔。

至於7月才上市的國泰永續高股息，尚未有整年度的績效數據，投資人得自行評估未來表現。

近年的高息產品結合許多新題材，例如高息低波、高息ESG（企業社會責任）等，選擇多元。

整體而言，從平均殖利率、填息天數和總報酬率來看，元大高股息表現最佳。「但如果特別要求有穩定現金流，又不希望見到股價起落太大，國泰股利精選30讓人較安心。」怪老子說。

針對高息ETF交易成本過高的疑慮，國內某大基金經理人解釋：「高手續費的缺點，像是假議題，因為投資ETF，最終是以績效為結果，而所有的績效都已扣除相關成本。」

怪老子最後強調，高息ETF績效來自追蹤指數的差異，沒有哪一檔比較好，只有哪一檔比較適合自己。

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