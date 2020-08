戰勝新冠肺炎有望！　新研究：人類有「強大免疫力」　

▲研究發現人體有「強大的免疫反應」,讓人們有望戰勝新冠病毒。(圖/CFP)

記者葉睿涵/綜合報導

最新研究發現,人體在遇到新冠病毒時會產生「強大的免疫反應」,即使在罹患輕症時,仍能保護人體免受進一步感染。儘管這種免疫反應的保護力能確切維持多久仍未可知,但目前的研究結果顯示,持久力可以長達數月以上。專家表示,研究結果讓人對戰勝病毒充滿希望,也證明疫苗或許能成功保護人類免受感染。

在新冠肺炎大流行初期,一些科學家質疑人體是否能產生對抗感染的抗體以及抗體的持久度。早期的報告顯示,在輕症病人康復後,抗體在短時間內就會減少,免疫力也會迅速衰退。不過,中國上個月的研究發現,無論症狀嚴重程度如何,患者的免疫反應模式在6個月內都是相同的。

Scientists are starting to see encouraging signs of strong, lasting immunity, even in people who developed only mild symptoms of Covid-19, a flurry of new studies suggests https://t.co/7ziebr5aTf

據《印度斯坦時報》報導,美國研究人員對15名患有輕度新冠肺炎的患者進行了血液檢測後發現,患者的血液中存有持續免疫反應的三個徵兆:抗體、記憶B細胞和記憶T細胞。研究報告的合著者羅達(Lauren Rodda)在接受《路透社》採訪時表示,患者在康復三個月後仍具有「這三個保護層」,讓他們反覆受感染的風險大幅降低,如果這些患者再次被感染的話,病症變得嚴重或具有傳染性的可能性也會

研究結果表明,免疫反應可以持續三個月,甚至更長,因此羅達指出,他們的研究結果證明了美國疾病控制和預防中心(CDC)的建議是正確的,即患者在感染後的前三個月內無需再接受新冠病毒的檢測。

New guidance from the CDC suggests immunity following infection lasts approximately three months. This is based on studies in patients who had antibodies after developing Covid-19. https://t.co/iuLybBDwzY