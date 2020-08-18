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緊急限電修法惹議　經濟部：加強能源穩定供應的其中一環

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▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部修改「電源不足時期限制用電辦法」，引發外界高度關注，經濟部政務次長曾文生今（18）日回應表示，修改法制作業只是加強能源穩定供應的其中一環，政府也持續分散能源的進口來源，相關修改辦法目前仍在公開預告階段，會持續廣納各界意見。

經濟部昨（17）日公告修正「電源不足時期限制用電辦法」，新增第四條之一，因「政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素」，導致「國內電力供應預期發生嚴重不足時」，中央可以啟動緊急限電，引發各界高度關注。

請繼續往下閱讀...

曾文生今天出席台電環境月起跑發表會，受訪時表示，經濟部修改「電源不足時期限制用電辦法」，相關的討論從年初就開始，因為今年初起，全球深受新冠肺炎疫情影響，有部分國家港口運作受阻，而我國能源均仰賴海運進口，考量疫情及國際政經情勢可能影響國內能源供應，政府透過分散進口來源、增加安全存量等方式做最好的準備。

在供應調節管制機制上，基於維持能源供應穩定，依據能源管理法第十九條規定:「中央主管機關於能源供應不足時，得訂定能源管制、限制及配售辦法，報請行政院核定施行之。」

經就各層面分析考量，研擬增訂針對因國際政治及經濟、戰爭、 天災等不可抗力因素，導致電力供應嚴重不足或天然氣進口中斷時，得實施緊急管制措施，以減少對於民生與產業之影響。

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