資金浪潮不斷！7月基金規模續創新高　投資專家：應分配在股票、債券強化組合

▲全球寬鬆政策持續發酵，帶動7月股債市持續震盪走高。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

全球寬鬆貨幣政策帶來新一輪資金浪潮，帶動7月國內投信基金規模再衝新高，達4兆4188億元。法人表示，低利環境下，造成市場資金氾濫，同時考量美中衝突升溫、疫情尚未明朗等因素，建議投資人分散配置股票、債券等資產，以降低資產組合的波動度。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年7月底為止，投信整體基金規模為4兆4188億元，續創史上單月新高。若與6月相較，金額增加2562億元，增幅6.16%；若累計上半年，規模增加約4142億元、增幅10.34%。

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若按類型區分，跨國債券指數股票型基金、國內貨幣市場型基金、國內股票型基金各增加1242、344、203億元；同時，跨國多重資產型基金、國內指數股票型基金、跨國股票型基金、高收益債券型基金，規模都增加90~150億元不等。至於規模減少最多為跨國貨幣市場型基金，僅減少2.82億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，全球寬鬆政策持續發酵，促使資金不斷流向風險性資產，帶動7月股債市持續震盪走高。MSCI世界指數累計上漲4.69%，而科技類股為主的美股那斯達克指數、台股漲幅更高達6.81%、8.98%。

葉菀婷指出，雖然近期受到美元走弱影響，10年期美債殖利率自低點彈升，來到0.7%左右位置，但觀察疫情與總體經濟環境，全球低利率環境會維持一段相當長的時間，將誘發一波波的資金浪潮，有利風險性資產表現，尤其是科技類股的新技術題材，可望優先吸引資金青睞。

然而，若同時考量美中關係惡化，對全球經濟恐造成動盪，加上疫情尚未明朗等因素，建議投資人應該將資金分配在股票、債券資產，以強化資產組合。股票部分看好AI人工智慧、5G等創新科技相關基金；債券可著重波動度相對較低，又保有一定收益水準的投資級債。