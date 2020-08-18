澳洲要求科技巨擘付費給當地媒體　Google稱：個資恐受威脅

▲Google向澳洲使用者呼籲他們的個資可能會受波及。圖為Google總部 。（圖／記者洪聖壹攝）

記者林鼎閎／綜合報導

經過了數個月後，澳洲政府已經準備向Google和Facebook要求付費給當地的新聞媒體。Google目前反對這項提議。然而該公司也在公開信中直接向澳洲使用者呼籲他們的個資可能會受波及。在此之前，雙方歷經18個月協商但無共識。

在5月底，Google提出了反駁，並為此商業行為做出解釋。換句話說，它如何無法透過Google新聞或在搜索中顯示新聞內容來獲利。該公司反而認為，透過文章並提供廣告點擊的國際用戶，反而能為出版社提供了巨大的價值。

Google表示，「我們會被迫將用戶搜尋資料交給新聞媒體公司，並提供有助於提升自己的排名高於其他網站的資料，這會讓新媒體擁有不公平的優勢然而這讓搜尋引擎和YouTube給使用者的感覺反而更糟。YouTube中，這意味著向大型新聞出版商提供有關演算法的機密訊息，這不利於所有其他的創作者，並且將會銳減用戶的觀看次數並減少收入。這會嚴重衝擊個別內容創作者和頻道經營者。

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今日（18日），澳洲的Google用戶將會看到以下提示，並帶有一封公開信的鏈接內容為，「澳洲的使用者使用Google時將存在著風險，新法規將損害您的搜索體驗。沒有鼓勵這類合作就算了，還立法要提供大媒體公司特殊待遇，並鼓勵他們提出許多不合理要求，這讓我們的免費服務充滿風險。」