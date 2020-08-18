快訊／基本工資調高！　月薪多200元增至2萬4000、時薪多2元至160

▲勞動部基本工資審議委員會8/18召開，勞動部長許銘春與勞資雙方代表共商基本工資調漲事宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資審議委員會今（18）日開會決議，基本工資月薪調漲0.84%，月薪由原本的2萬3800元調整為2萬4000元，時薪由158元調為160元。

雖然本次因為疫情的關係導致全球經濟受創嚴重，不過在經過勞、資、政、學四方的討論過後，今年還是決議微幅調漲基本工資。相較以往，這次的基本工資審議會是史上最快開完的，但漲幅也是史上最低。