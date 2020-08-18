華碩啟動第二屆AICS博士生計畫　搭建人工智慧產學深層合作平台

▲華碩AI研發中心日前舉辦AICS博士生年度報告大會。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（18）日宣布，AI研發中心(AICS)日前舉辦AICS博士生年度報告大會，除展現第一屆博士生研究成果，並宣告第二屆計畫正式開跑，預計10月中旬將在台北與新竹舉辦AI論壇，發表現有產學研究成果，提出產業目前與未來面對的議題，號召更多高階學研人才一起投入研究。

華碩表示，今年華碩AICS共錄取五位博士生，未來四年就讀博士期間不僅受聘為華碩AICS員工領取正職年薪，另有論文發表獎金，更可將研究方向接軌華碩AICS專攻領域，包括語音技術、自然語言處理、電腦視覺、深度學習、大數據等，讓成果落實在華碩與AI研發中心。

請繼續往下閱讀...

▲華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一。（圖／華碩提供）

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，盼以「華碩AICS博士生計畫 (PhD Program) 」作為示範起點，從國家人才培育基本面，促進產學全新合作，打造融合學術研究與產品創新平台，因為AICS博士生計畫支持學子在攻讀博士學位期間，無後顧之憂，並做出對世界有影響力的研究成果。

華碩指出，本屆AICS博士生徵選，經評審委員嚴謹審慎評估，最終錄取的五位博士生，分別為來自清大資訊系統與應用研究所的孫誠、台大資訊工程學研究所的陳璽安、台大電子工程學研究所的陳韋廷，以及台大電信工程學研究所的劉廷緯與楊福恩。

華碩強調，綜觀錄取同學的共同特質，不僅擁有出類拔萃的紮實研究底蘊，解決難題的企圖心、創新力，以及溝通表達能力，研究成果更在頂尖會議期刊發表，或在國際重要競賽取得佳績，像是ZeroSpeech國際語音挑戰賽、國際訊號處理會議 (ICASSP)、語音領域會議 (INTERSPEECH)、電腦視覺 (CVPR) 與影像處理會議 (ICIP) 等。

▲華碩AICS博士生計畫最後錄取五位博士生。（圖／華碩提供）