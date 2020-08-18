葉文忠主動請辭台北畜產董座　「我自動下來」不然弄我弄不下

▲台北畜產公司董事長葉文忠請辭。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北畜產公司18日上午10時召開董事會，士林農會理事長、畜產董事長葉文忠以及總經理姚量議雙雙請辭。葉文忠受訪回應，他認為市府要換掉他沒有道理，但幾經思量後，認為公司運作比較重要，「是我主動拋出來說我要下來，所以沒有什麼委屈，雖然說沒有道理」。

台北畜產公司6月22日召開董事會，由於葉文忠在2017年士林農會選舉期間涉嫌賄選，一審判處有期徒刑5月，北市府打算以此為由順勢解除畜產董事長的職位，並規劃指派前畜產公司董事長、前士林農會理事長郭萬清，替換市府常董後再擔任董事長；當日有11人全部到齊，後來農會4名董事離席抗議，現場只剩7個人，未達3分之2、8人出席，因此解職提案無效，不過葉文忠仍於今日主動請辭。

葉文忠表示，他自己的官司很清楚，一審不影響農會資格，但市府在6月22日叫他下來，他認為沒有溝通，「這個理由換我沒道理」，可是後來幾經思量，認為公司運作比較重要，最後跟市府協商，「我自動下來，不然弄我弄不下來嘛」，之後還是找農會的人做董事長，大家運作比較順利。

被問到下台是否會感到委屈，葉文忠說，也還好啦，反正只要公司運作順利，「是我主動拋出來說我要下來，所以沒有什麼委屈，雖然說沒有道理」，總經理就算暫時請假有代理人，今天董事會要求職員盡忠職守。

至於姚量議請辭總經理一事，葉文忠表示，姚量議知道他今天要請辭，但是他事前沒有告知要同進退，「我不知道他要請辭」。

談到姚量議批評柯市府是「魔鬼交易」，葉文忠則低調表示，「這我不方便回應，這要問他」。至於自己對柯市府失望嗎？葉文忠僅說，「其實政治本來就這樣子」。

另外，葉文忠同時發出書面聲明稱，6月22日北市府依某議員之要求以突襲方式於畜產公司董事會以臨時動議提出改選董事長一事，有違公司法，讓公司受到相當的困擾，他感到遺憾，為顧及公司利益營運順暢，避免政治力介入，更對消費大眾權益保障之考量，尊重市府的建議與協商辭去董事長及常務董事一職。

葉文忠指出，雖辭去董事長一職，他仍將續任董事並協助經市政府同意之新任董事長莊金安掌理畜產公司，繼續本初衷為公司、為農會盡一份責任。

葉文忠強調，「我並沒有賄選」，檢調單位查無證據下被判刑易科罰金，他不接受並已上訴，請司法還我清白，此判決不影響擔任士林農會理事長目前及將來之資格。

葉文忠控訴，士林區農會反對派郭萬清污衊斷頭式到處陳情，以不實之情事誤導、唆使議員打壓農會，郭萬清、郭淑敏擔任士林區農會理事長、總幹事期間利益勾結及在農會都更案農委會及市府函示未依程序，致農會蒙受鉅大之權益損失，已引起許多農友之反彈、唾棄。「下一屆次之農會改選，農友心已有定見，會繼續支持我，期許我們再為農會創造更好的績效回饋更多服務給農民。」