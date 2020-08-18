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早產兒神助攻老爸求婚！　保溫箱旁放「字條＋鑽戒」暖翻

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實習記者任珈萱／綜合報導

英格蘭德比郡平斯頓26歲媽媽史塔芙德（Sian Stafford）提前10周產下男嬰科比（Cobie），但沒想到，寶寶竟然神助攻「幫爸爸求婚」；照片中可以看到，剛出生的科比旁邊放著一個戒指，貼了一張紙寫著「媽媽，你願意嫁給我爸爸媽嗎」，暖翻網友。

綜合外媒報導，當天媽媽史塔芙德被爸爸賽勒斯（John Sellors）帶去喝東西，回病房後開開心心的要去看看科比，但由於史塔芙德太專注了看寶寶了，根本沒看到旁邊擺的字求婚字條和戒指，還是等到賽勒斯提醒他「我猜科比應該比較想知道些什麼」。

隨後史塔芙德才看到「媽媽，你願意嫁給我爸爸媽嗎」的留言和戒指。史塔芙德表示，「我非常震驚，我真的沒想到，真的不知所措，當我們回到病房時，護士們告訴我，科比已經從他的CPAP呼吸機上脫下，所以必須要去看看，因為我可以好好看到他的臉，我非常專注於科比，所以一開始我什至沒有注意到戒指和字條！但是賽勒斯卻說『看，我想科比想知道一些事情！』 ，然後我讀了便條，那是一個超現實但快樂的時刻」。

▲▼嬰兒,嬰,孩童、病童、開刀、手術、早產兒。（圖／示意圖／pixabay）

▲目前柯比狀況一切穩定。（圖／示意圖／pixabay）

舍伍德森林醫院新生兒病房護理師琳西·洛德（Lynsey Lord）也表示「這是一個非常特殊的時刻，我們很少有機會參這種提案，這對我來說當然是第一次，但是看到他們如此高興真是太好了，尤其是在每個人都非常困難的時期，很開心能慶祝這樣的喜訊」。

科比目前仍在新生兒重症監護病房，但目前狀況良好，而且還在不斷改善，全家人希望在接下來的幾週內將他帶回家。

媽媽史塔芙德和爸爸賽勒斯（John Sellors）育有一位4歲女兒露比（Ruby）；而史塔芙德近日也產下老二科比，雖然早了10周出生，體重僅1600公克，依然健康的待在保溫箱裡。

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