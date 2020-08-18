台股失守12900點大關！聯發科收跌停拖累電子股　指數跌83點收12872點

▲台股終場收在12872點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (18) 日開高走低，指數早盤一度逼近「萬三」後隨即拉回跌破 12900 點，最低跌至12840點，午盤後跌幅稍為收斂，終場收在12872點，下跌83點或0.65%，成交量2339.99億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以 433元作收、下跌0.46%；鴻海（2317）以79.8元作收、下跌0.5%；股王大立光以3715元作收、下跌4.74%。

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其他大型權值股除了台塑化、中華電、富邦金上漲外，其餘都下跌。

美國升級華為禁令，禁止華為通過替代晶片生產與現成晶片供貨管道取得晶片，進一步緊縮華為獲取美國技術限制，受利空衝擊，華為概念股股價應聲倒地，聯發科盤中一度跌停，終場同樣也收跌停，股價來到617元。

今日上市類股漲跌互見，其中，玻璃類股表現最好，上漲8.62%，表現較差為光電類股，下跌2.69%。

兆豐投顧協理黃國偉指出，台股今天受到華為利空影響，原先受惠的華為概念股及ＩＣ設計利多轉為利空，不過幸好台積電還算穩，讓大盤拉回沒有回太深。

展望後市，黃國偉表示，目前資金逐漸流向非電子族群，像是傳產、運輸、造紙、塑化、原物料，建議投資人可搭配第二季財報，挑選本益比合理的個股。