境外資金專法上路滿周年　首年申請匯回金額衝2166億

▲根據統計，境外資金專法上路首年，申請匯回的件數是1,022件、申請匯回的資金為2,166億元。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

境外資金專法8月14日上路滿周年，根據財政部統計，從去年8月15日到今年8月14日止，累計申請匯回的件數是1,022件、申請匯回的資金為2,166億元。

為配合行政院鼓勵台商回台投資行動方案，財政部2019年8月15日推出《境外資金匯回管理運用及課稅條例》（境外資金專法），第一年的優惠稅率為8%、實質投資4%；但是第二年優惠稅率為10%、實質投資為5%。

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根據財政部統計，從去年8月15日到今年8月14日止，累計申請匯回的件數是1,022件、申請匯回的資金為2,166億元，高於原先財政部低推估首年目標1,333億元；其中個人的案件為695件，金額為874億元，企業則有327件、金額為1,292億元。

統計也指出，截至今年8月14日，申請案中實際已將資金匯回的案件已有640件，金額達1,390億元。依照規定，資金匯回存入指定外匯帳戶後，1年內可向經濟部申請投入實質投資，因而適用減半優惠稅率。

另據經濟部統計，上路首年有146件提出實質投資申請獲准，實質投資金額達449.44億元；觀察投資產業類別，電子資訊業以138.51億元投資規模排名第一，緊追在後的是民生化工業投資規模則有100.8億元，排名第三的是金屬機電業（50.1億元），其餘業別則有160.03億元。