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工研院攜手泰博、土耳其家電龍頭Arcelik　開發「複合式個人化健康檢測站」

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▲工研院攜手泰博、土耳其家電龍頭Arcelik　開發「複合式個人化健康檢測站」。（圖／工研院提供）

▲工研院攜手泰博、土耳其家電龍頭Arcelik開發「複合式個人化健康檢測站」。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
工研院今（18）日宣布攜手泰博科技與土耳其家電龍頭Arcelik將物聯網結合醫療儀器，整合軟體應用系統，開發「複合式個人化健康檢測站」，兩分鐘內就可完成血壓、血氧、心電圖、體重與體溫等五大生理資訊量測，並可透過雲端將數據傳至醫院的醫療系統，即時掌握生理數據，降低醫護人員面對面接觸感染風險，目前已取得歐盟醫療器材CE認證，並由台灣製造再外銷土耳其。
  
工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，新冠肺炎疫情改變人們的生活，尤其是第一線的醫療院所，在時間與照顧人力缺乏的雙重壓力下，多元化複合式生理監控醫材，透過IoT技術加值「數位轉型」，可突破空間與時間限制，提供更靈活、彈性的醫療服務。

鄭仁傑指出，根據經濟合作暨發展組織（OECD）最新資料顯示，土耳其人口約8200萬，每1000人僅1.9位護士照護，為降低醫療人力支出與感染風險，工研院攜手Arcelik公司並鏈結國內醫療器材廠商，建構串聯多種個人化生理參數量測醫療器材的系統資訊平台，整合醫材設備與生理數值系統。

鄭仁傑說明，透過工研院豐富的場域實證經驗與服務設計能力，再整合泰博科技設計的醫療系統解決方案，共同開發「複合式個人化健康檢測站」，不僅讓每個人快速輕鬆地掌握生理數據，也減少醫護人員接觸感染，大幅提升醫療效率，加速台灣醫療業者與國際市場鏈結。

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▲工研院攜手泰博、土耳其家電龍頭Arcelik　開發「複合式個人化健康檢測站」。（圖／工研院提供）

▲「複合式個人化健康檢測站」。（圖／工研院提供）
                                                                                     
土耳其家電龍頭Arcelik亞洲區經理Özgür Baydarol表示，當病患坐入「複合式個人化健康檢測站」內，直接面對顯示器屏幕，AI人工智慧驅動的機器視覺將以人臉識別連結醫療資訊系統，引導病患完成醫院註冊和生理數據測量，並運用語音助理詢問病史和症狀，蒐集個人生理數據後，檢查報告將自動建檔，並透過醫療資訊系統發送給醫師。
 
泰博科技董事長陳朝旺指出，泰博在遠距醫療領域深耕多年，遠距醫療觸角早已遍及台灣的各大醫院及電信業者，這次與工研院及Arcelik共同合作研發「複合式個人化健康檢測站」，藉著完整的遠距監測系統，讓醫療變得更簡便有效率，為遠距醫療的科技帶來全新的突破。
 
工研院表示，「複合式個人化健康檢測站」以演算法用來提供高精度生理量測與分析，心電圖模組除了記錄清晰的心臟生理訊號，並以機器學習開發心律相關疾病風險分析，包括心房顫動，心律過速和心律過緩等高風險症狀，夠加入時間軸以分析心電圖波形間隔，提供心率變異性分析。

工研院指出，演算法也用在測量血壓、呼吸頻率、血氧飽和度和體溫，目前臨床應用於土耳其多家大型醫療中心，並在2020年獲選為英特爾新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）支援專案中最佳平台技術之一，更在短短一年之內取得歐盟醫療器材CE認證，為第一線醫護人員實現數位醫療產業化。
 
工研院強調，希望藉由科技的輔助，在疫情期間以醫療照護新風貌重現，未來將因應國人健康意識提升及超高齡社會來臨，將「複合式個人化健康檢測站」應用在台灣醫院照護中心、一般大賣場與連鎖藥妝店等，滿足使用者需求。

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