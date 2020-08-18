廣西秘境來的天然水「有上億年大地精華」　統一搶攻年產值8.6億包裝水商機

▲統一集團引進來自養生聖地廣西巴馬的飲用天然水，搶攻年產值高達8.6億元的進口包裝水商機。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代，消費者健康意識抬頭。統一集團今（18）日宣佈引進來自養生聖地廣西巴馬的飲用天然水，主打在數億年的喀斯特地層中形成，以優質水品為消費者打造健康力，搶攻年產值高達8.6億元的進口包裝水商機。

依據財政部關務署統計資訊顯示，2019年包裝水進口值達8億6千萬，相較於2018年成長1億5千7百多萬，成長率達22.24%。顯示消費者健康意識抬頭，愈來愈重視優質水品的攝取，其中青壯年以上、中年熟齡族群，更是水品消費主力。

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為了滿足消費者需求，統一集團旗下德記洋行引進「廣西巴馬」的飲用天然水。廣西巴馬原是偏遠寧靜的世外桃源，清嘉慶皇帝就曾為142歲的瑤族老人藍祥賜詩祝福，稱其為「煙霞養性同彭祖」。1991年，遠赴巴馬考察的國際自然醫學會會長森下敬一博士，驚喜發現巴馬是人間遺落的一塊淨土。

統一表示，為提供消費者安全、優質的商品，特別在廣西巴馬水源地建立完整的防護體系，強調百分之百由水源地灌裝，歷經嚴格標準的出廠檢驗，方便消費者在良好的飲食之外，再補充優質且足量的水份。

依據財報，統一今年第二季財報營收為1,104.4億元，稅後純益為63.6億元，較去年同期成長10.3%，每股稅後純益（EPS）1.12元，若排除2017年第4季認列出售上海星巴克交易利得，此為2007年第4季以來的單季新高紀錄。

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