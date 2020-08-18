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美售台66架F-16　澳軍事專家：可平衡「兩岸實力」助台灣穩定局勢

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▲▼F-16戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國售予台灣F-16戰機將平衡中國與台灣空軍的實力。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國將售予台灣66架F-16戰機。儘管中國外交部一再表示反對，但目前軍售案似乎已成定案，且得到美國國會兩黨的大力支持。軍事分析專家表示，新增F-16戰機將提高台灣空軍的戰鬥力，讓台灣與中國大陸空軍之間的實力取得平衡。

紐約州民主黨眾議員恩格爾（Eliot Engel）和德州共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）在去年8月的聯合聲明中指出，向台灣出售F-16軍機傳達了一個強烈的訊息，即「美國對印太地區的安全與民主的承諾是有效的」。

澳洲葛瑞菲斯大學亞洲研究所的軍事分析專家雷頓（Peter Layton）表示，從軍事角度來看，F-16軍售案將有助於穩定台灣局勢，「至少能讓台灣與中國大陸空軍之間的實力取得平衡」。

他解釋，中國人民解放軍空軍（中國大陸空軍，PLAAF）擁有的空戰飛機比中華民國空軍（台灣空軍，ROCAF）多，但在戰爭中，台灣空軍屬防禦，而中國大陸空軍則屬攻擊一方。角色的不同，加上台灣空軍有著主場優勢，讓數量的差異得以被彌補，不過新增的F-16戰機只會讓平衡維持到本世紀30年代初期。

F-16戰機的軍武製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）官網資料顯示，這是全世界最成功且經過戰鬥力驗證的多用途戰機。如今，大約有3000架F-16戰機在世界25個地區服役。

 

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