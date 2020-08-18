康友-KY「連吞7根跌停」暫停交易　受害股民成立自救會

▲康友-KY董事長黃文烈。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

康友-KY（6452）董事長黃文烈疑似掏空公司7億元資產後落跑，拖累股價「連吞7根跌停」之後，今（18）日開始暫停交易，而受害股民不僅在LINE發起要成立自救會，並在臉書社團組成「康友-KY投資人自救會」，短短一天已經累積超過700位股民加入。

康友-KY董事長黃文烈失聯，本月初由於總經理、財務長及會計師等高層全數跑光，導致康友第2季財報難產，股價連續七天打入跌停價，一路從117.5元跌到56.6元，並遭證交所公告從今日開始暫停交易，引發股民一片哀鴻遍野。

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受害股民首先透過LINE群組成立自救會，隨後在臉書社團組成「康友-KY投資人自救會」，短短一天已經累積超過700位股民加入，希望可以組織受害股民前往金管會陳情抗議，並透過社團交流有關康友-KY的最新消息，隨時掌握事件進展。

康友自救會當中，成員持股從1張到500張，每個人持有成本不同，有人一兩百塊，但也有人套在四五百塊的高價，甚至有人已經賠掉超過2000萬元，擔心最後全部股票都成為壁紙，希望相關單位可以提供協助。

康友自救會社團中，成員紛紛丟出各種解決方法，有人建議集體向證券投資人及期貨交易人保護中心尋求協助，有人分享要早早登記求償，否則就沒有銀行的和解金及後續破產的分配金，並希望大家集體行動求償及申訴。