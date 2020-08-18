新刮刮樂搶市！一張200元挑戰百萬頭獎　沒中別丟還可抽萬元獎金

▲台彩新推2款刮刮樂「鑽石樂園」、「推金幣」，總獎項超過232萬個，總獎金逾6億元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（18）日推出2款刮刮樂，其中「鑽石樂園」每張售價200元，頭獎100萬元有4個，另一款則為「推金幣」每張售價100元，頭獎50萬元則有3個，2款刮刮樂總獎項超過232萬個，總獎金逾6億元，讓民眾有機會超「錢」部署、樂刮補財庫。

農曆7月又稱吉祥月，民俗上也是適合補財庫的好時機，台灣彩券公司順勢推出2款全新主題刮刮樂，其中一款是「鑽石樂園」，每張售價200元，以民眾喜愛的遊樂園為主題，搭配佈滿鑽石的遊樂設施為刮區，包括摩天輪、旋轉木馬、熱氣球、馬戲團等圖案。

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至於遊戲玩法，台彩表示，包含「對幸運號碼」、「一刮即中」、「刮二中二」、「刮六中三」，高達9次中獎機會，頭獎100萬元共有4個，總中獎率35%。

同日上市的刮刮樂「推金幣」的票面設計，以遊樂場中相當受歡迎的推幣機作為刮區，推幣機上佈滿金幣，吸引民眾躍躍欲試。

台彩指出，遊戲玩法為「比大小」，共有5局，只要在任一局中「您的金幣」大於「對手的金幣」，即得該局獎金，該款刮刮樂每張售價100元，共有3個頭獎50萬元，總中獎率30%。

此外，「刮刮樂萬元現金週週抽」活動持續進行中，即日起至10月11日只要在台灣彩券APP上成功登錄指定期別刮刮樂刮區內條碼，就有機會抽中萬元現金。台彩也提及，第一週抽中萬元現金的10位中獎名單已公布在台灣彩券公司官網及台灣彩券APP，還沒參加活動的民眾趕緊把握機會。