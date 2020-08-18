　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

新刮刮樂搶市！一張200元挑戰百萬頭獎　沒中別丟還可抽萬元獎金

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台彩新推2款刮刮樂「鑽石樂園」、「推金幣」，總獎項超過232萬個，總獎金逾6億元。（圖／台彩提供）

▲台彩新推2款刮刮樂「鑽石樂園」、「推金幣」，總獎項超過232萬個，總獎金逾6億元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（18）日推出2款刮刮樂，其中「鑽石樂園」每張售價200元，頭獎100萬元有4個，另一款則為「推金幣」每張售價100元，頭獎50萬元則有3個，2款刮刮樂總獎項超過232萬個，總獎金逾6億元，讓民眾有機會超「錢」部署、樂刮補財庫。

農曆7月又稱吉祥月，民俗上也是適合補財庫的好時機，台灣彩券公司順勢推出2款全新主題刮刮樂，其中一款是「鑽石樂園」，每張售價200元，以民眾喜愛的遊樂園為主題，搭配佈滿鑽石的遊樂設施為刮區，包括摩天輪、旋轉木馬、熱氣球、馬戲團等圖案。

請繼續往下閱讀...

至於遊戲玩法，台彩表示，包含「對幸運號碼」、「一刮即中」、「刮二中二」、「刮六中三」，高達9次中獎機會，頭獎100萬元共有4個，總中獎率35%。

同日上市的刮刮樂「推金幣」的票面設計，以遊樂場中相當受歡迎的推幣機作為刮區，推幣機上佈滿金幣，吸引民眾躍躍欲試。

台彩指出，遊戲玩法為「比大小」，共有5局，只要在任一局中「您的金幣」大於「對手的金幣」，即得該局獎金，該款刮刮樂每張售價100元，共有3個頭獎50萬元，總中獎率30%。

此外，「刮刮樂萬元現金週週抽」活動持續進行中，即日起至10月11日只要在台灣彩券APP上成功登錄指定期別刮刮樂刮區內條碼，就有機會抽中萬元現金。台彩也提及，第一週抽中萬元現金的10位中獎名單已公布在台灣彩券公司官網及台灣彩券APP，還沒參加活動的民眾趕緊把握機會。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」欠500萬賭債悔悟　從爛賭鬼變
誠品開賣醫用口罩！　一次可買6盒
嫩妻開車闖平交道！男星直播「列車迎面撞」崩潰大叫慘死
快訊／今再新增1例！　指揮中心1400說明
心碎撞擊影片曝！無照吊車追撞…2歲女童輪下慘死　孕媽「光腳狂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美國擴大華為禁令！聯發科：密切關注出口規則變化　短期營運無重大影響

新刮刮樂搶市！一張200元挑戰百萬頭獎　沒中別丟還可抽萬元獎金

康友-KY「連吞7根跌停」暫停交易　受害股民成立自救會

「龜速IE」將走入歷史！　微軟明年淘汰IE11、舊版Edge

高股息龍頭基金登「2020上半年觀察報告」！退休族可優先選擇

「明年春節前倒閉企業會很多！」資方盼基本工資暫緩調漲　

勞長許銘春：就業市場逐步回溫　盼理性溝通完成會議討論

勞團喊話不要拿疫情當擋箭牌　高喊基本工資不能低於2萬7333元

台股連5周遭外資提款　法人：資金面外冷內熱、境外資金挹注活水

日月光投資260億「打造綠色智慧工廠」！創2800個就業機會　預計2023年完工

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

上班時間練舞、腳翹辦公桌午睡！　國姓鄉「大媽公務員」影片網流傳

美國擴大華為禁令！聯發科：密切關注出口規則變化　短期營運無重大影響

新刮刮樂搶市！一張200元挑戰百萬頭獎　沒中別丟還可抽萬元獎金

康友-KY「連吞7根跌停」暫停交易　受害股民成立自救會

「龜速IE」將走入歷史！　微軟明年淘汰IE11、舊版Edge

高股息龍頭基金登「2020上半年觀察報告」！退休族可優先選擇

「明年春節前倒閉企業會很多！」資方盼基本工資暫緩調漲　

勞長許銘春：就業市場逐步回溫　盼理性溝通完成會議討論

勞團喊話不要拿疫情當擋箭牌　高喊基本工資不能低於2萬7333元

台股連5周遭外資提款　法人：資金面外冷內熱、境外資金挹注活水

日月光投資260億「打造綠色智慧工廠」！創2800個就業機會　預計2023年完工

中職／樂天阿迷趴　BOXING樂團賽後開唱

盛唐中醫使用禁藥危害生命安全　台南市衛生局稽查中醫診所

跳跳虎我來救你了！　天兵柴堅持「咬尾巴」拖走整張茶几

六都「這一都如果消失」其他縣市也無感！點名最多台南　當地人竟附議了

手機殼廠洩iPhone 12模型機照　厚度較iPhone 4更薄

台海風雲》宋兆文／共軍一月出兵？前CIA副局長不懂的台海冬季海象

北畜董座、總座雙辭　姚量議砲轟柯市府：不願意成為魔鬼的一份子

怕到了！顧川普面前「形象」　YY直播旗下BIGO急遷新加坡

苗栗女童牛排館挖冰淇淋　拇指卡勺「彈簧插指甲」嚎啕大哭

347元買到Chloe香水！夢幻瓶身太迷人　七夕送它讓女孩更愛你

財經熱門新聞

一領薪水就上繳！他日領300：當我小學生

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

月薪25萬住台北！他曝超樸實生活

信用卡達人最推3張無腦刷神卡　最高回饋無上限！

3億口罩庫存！經濟部：大家都有得買

最狂年代：掃地阿姨年終100個月

上市公司首例！長華*「10元→1元」變更面額　新股今掛牌漲停鎖死

再婚討紅包！人沒到新娘嗆「1600不夠」

傳蘋果A14處理器命名「玉山」　台積電回應

台積電怎不設廠高雄？他點關鍵：太複雜了

三大名師推薦熱門潛力股！　蘋概、被動元件、生技...6檔報你知

月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢

市場傳言衝擊　聯發科股價重挫「跳空跌停」

月薪55K背車貸16K！嫌記帳困難

更多熱門

相關新聞

台彩打臉爆料！楊登嵙：女得主覺得太危險才由親友代領

台彩打臉爆料！楊登嵙：女得主覺得太危險才由親友代領

多天來傳得沸沸揚揚的威力彩頭獎31.2億元、2注得主身分，其中1注是開在南投縣竹山紫南宮旁的彩券行。之前台中市前議員陳清景證實，該得主是一名已婚女性護理師，且事後離職要回南投老家開設長照機構；但台彩17日表示，這名得主已領獎，是一名住在新北市的未婚女性，且並未離職，直接打臉陳的說法。對此，命理專家楊登嵙表示，陳沒說謊的必要，女得主應該自知身分曝光後覺得太危險，因此委由親友領取。

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

發票中20萬！女友卻「氣噗噗放生」

發票中20萬！女友卻「氣噗噗放生」

台中護理師、台新員工被爆是威力彩頭獎得主　台彩回應了

台中護理師、台新員工被爆是威力彩頭獎得主　台彩回應了

即／大樂透頭獎落台中　幸運兒獨得1.28億

即／大樂透頭獎落台中　幸運兒獨得1.28億

關鍵字：

台彩刮刮樂頭獎獎金中獎推金幣鑽石樂園

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她「後座抱嬰」被檢舉開罰！崩潰：以後怎出門

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

手術台上臉色發黑！南投女痙攣慘死　院長回應了

俄14歲少女生了！嗨曬出生證明

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

墾丁梅花鹿正妹　IG曝光

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

康友董座人間蒸發　大小股東慘遭坑殺數十億

即／阿里山千人洞3人失蹤！巡守隊急出動

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面